Что нужно для венчания: символика от икон до платочков

Если твои отношения с партнером — настоящие, если вы оба уверены, что хотите быть вместе, какие бы препятствия ни готовила судьба, тогда вы уже точно готовы к венчанию.

Итак, как правильно подойти к организации ритуала и что нужно взять с собой в церковь на венчание — рассказываем подробно.

Что нужно для венчания

Венчание — это не просто красивый обряд, это одно из семи важнейших церковных таинств. Чтобы ощутить его сакральную силу, необходимо понимать его духовный смысл.

Считается, что во время венчания мужчина и женщина словно соединяются в одно неделимое целое, а Господь благословляет пару, даруя ей благодать для любви и рождения детей.

Чтобы принять это таинство, стоит подготовиться не только внешне, но и внутренне — перед венчанием молиться, поститься, исповедоваться и причаститься.

И, конечно, заранее позаботиться обо всем необходимом для церемонии.

Что нужно для венчания в церкви: список вещей и документов

Сначала рассмотрим, какие именно предметы понадобятся для проведения ритуала венчания. Вот их точный перечень:

Венчальные иконы — Спасителя и Пресвятой Богородицы (можно приобрести в храме). Венчальные свечи (можно приобрести в храме). Два рушника для икон. Рушник под ноги — его считают символом благословения совместного пути. Рушник для связывания рук — в знак единства и нерушимости брака. Четыре маленьких платочка — для свечей, чтобы воск не капал на руки. Ваши обручальные кольца — как символ вечности любви. Бутылку красного сухого или полусухого вина — для чина общей чаши.

Также нужно позаботиться о документах. Не во всех церквях и не всегда требуют свидетельство о браке, но стоит быть готовыми, что о нем могут спросить.

В венчании могут отказать, если выяснится, что один из пары состоит в официальном браке с другим человеком. Именно чтобы не возникло подобного казуса, в храме могут попросить соответствующую справку из ЗАГСа — о разводе или об отсутствии другого брака.

Кроме того, могут спросить документ о крещении. Жених и невеста должны быть единой веры, а если кто-то из будущих супругов не принимал крещение, то венчание невозможно, пока он (она) не окрестится.

Окреститься нужно минимум за месяц до даты венчания.

Как нужно подготовиться к венчанию и каким должен быть дресс-код

Для церемонии существует определенный дресс-код со своими ограничениями. Конечно, невеста на венчании может быть в свадебном платье, при условии, что его длина ниже колена, а лиф без слишком глубокого декольте. Допускается открытая спина, но плечи должны быть прикрыты. Рукава могут быть длинными или три четверти.

Желательно, чтобы жених был в костюме или в спокойной одежде без эпатажных элементов вроде ярких кроссовок или радужного галстука.

Обычно на венчание приглашают двух свидетелей, которые будут держать над головами жениха и невесты венцы.

Если вы проводите церемонию без друзей, венцы просто надевают на головы — так тоже будет правильно.

И молодым, и свидетелям нужно иметь нательные крестики. А жениху и невесте перед венчанием желательно пройти обряд своеобразного очищения — за несколько дней до церемонии начать поститься, читать молитвы, в которых просить Бога даровать мудрость, любовь и верность вашему браку.

Обязательно перед венчанием прийти на исповедь и причаститься.

И последнее: священники просят прийти в церковь перед церемонией заранее, хотя бы за пятнадцать минут до начала.

