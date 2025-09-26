Что нужно для венчания: символика от икон до платочков

Если твои отношения с партнером — настоящие, если вы оба уверены, что хотите быть вместе, какие бы препятствия ни готовила судьба, тогда вы уже точно готовы к венчанию.
Итак, как правильно подойти к организации ритуала и что нужно взять с собой в церковь на венчание — рассказываем подробно.
Что нужно для венчания
Венчание — это не просто красивый обряд, это одно из семи важнейших церковных таинств. Чтобы ощутить его сакральную силу, необходимо понимать его духовный смысл.
Считается, что во время венчания мужчина и женщина словно соединяются в одно неделимое целое, а Господь благословляет пару, даруя ей благодать для любви и рождения детей.
Чтобы принять это таинство, стоит подготовиться не только внешне, но и внутренне — перед венчанием молиться, поститься, исповедоваться и причаститься.
И, конечно, заранее позаботиться обо всем необходимом для церемонии.
Что нужно для венчания в церкви: список вещей и документов
Сначала рассмотрим, какие именно предметы понадобятся для проведения ритуала венчания. Вот их точный перечень:
- Венчальные иконы — Спасителя и Пресвятой Богородицы (можно приобрести в храме).
- Венчальные свечи (можно приобрести в храме).
- Два рушника для икон.
- Рушник под ноги — его считают символом благословения совместного пути.
- Рушник для связывания рук — в знак единства и нерушимости брака.
- Четыре маленьких платочка — для свечей, чтобы воск не капал на руки.
- Ваши обручальные кольца — как символ вечности любви.
- Бутылку красного сухого или полусухого вина — для чина общей чаши.
Также нужно позаботиться о документах. Не во всех церквях и не всегда требуют свидетельство о браке, но стоит быть готовыми, что о нем могут спросить.
В венчании могут отказать, если выяснится, что один из пары состоит в официальном браке с другим человеком. Именно чтобы не возникло подобного казуса, в храме могут попросить соответствующую справку из ЗАГСа — о разводе или об отсутствии другого брака.
Кроме того, могут спросить документ о крещении. Жених и невеста должны быть единой веры, а если кто-то из будущих супругов не принимал крещение, то венчание невозможно, пока он (она) не окрестится.
Окреститься нужно минимум за месяц до даты венчания.
Как нужно подготовиться к венчанию и каким должен быть дресс-код
Для церемонии существует определенный дресс-код со своими ограничениями. Конечно, невеста на венчании может быть в свадебном платье, при условии, что его длина ниже колена, а лиф без слишком глубокого декольте. Допускается открытая спина, но плечи должны быть прикрыты. Рукава могут быть длинными или три четверти.
Желательно, чтобы жених был в костюме или в спокойной одежде без эпатажных элементов вроде ярких кроссовок или радужного галстука.
Обычно на венчание приглашают двух свидетелей, которые будут держать над головами жениха и невесты венцы.
Если вы проводите церемонию без друзей, венцы просто надевают на головы — так тоже будет правильно.
И молодым, и свидетелям нужно иметь нательные крестики. А жениху и невесте перед венчанием желательно пройти обряд своеобразного очищения — за несколько дней до церемонии начать поститься, читать молитвы, в которых просить Бога даровать мудрость, любовь и верность вашему браку.
Обязательно перед венчанием прийти на исповедь и причаститься.
И последнее: священники просят прийти в церковь перед церемонией заранее, хотя бы за пятнадцать минут до начала.
Также узнайте, какие самые удачные дни для свадьбы — советы, как выбрать дату, какие существуют ограничения и на что стоит обратить особое внимание.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!