Стрыйский парк: история развития и на что посмотреть в зоне отдыха Львова

Стрыйский парк, расположенный в живописной местности Софиевка Галицкого района Львова, признан одним из красивейших и старейших зеленых памятников Украины и всей Восточной Европы.

Имея статус памятника садово-паркового искусства национального значения, этот уникальный объект занимает площадь более 52 гектаров, предлагая жителям и гостям города аутентичный простор для культурного отдыха и ментальной перезагрузки в условиях военного положения.

Стрийский парк: история основания и развития

История создания парка достигает 1876-1877 годов, когда выдающийся мастер ландшафтной архитектуры и инженер городских плантаций Арнольд Реринг разработал масштабный проект благоустройства бывшего южного Стрыйского пригорода.

Обустройство территории, которая до этого считалась опасными зарослями с крутыми оврагами, началась в 1879 году по инициативе городского советника Станислава Немчиновского.

Новую зеленую зону заложили поблизости и частично на территории бывшего первого Стрыйского кладбища, закрытого еще в 1823 году, и во время первичных работ команда Реринга высадила около 40 тысяч деревьев, удачно соединив местные породы с экзотическими реликтовыми экземплярами.

Мощным толчком для развития локации стала грандиозная Общая краевая выставка 1894 года, которая развернулась на верхней террасе парка, привлекая более миллиона посетителей и став причиной запуска первого во Львове электрического трамвая.

Специально к выставке ведущие архитекторы, среди которых Юлиан Захаревич и Григорий Горголевский, возвели более сотни изысканных павильонов.

До настоящего времени из тех эпохальных построек сохранилась оригинальная водонапорная башня, а бывшие помещения Дворца Искусств и ротонды знаменитой Рацлавицкой панорамы впоследствии были перестроены под современные спортивные корпуса Львовской политехники.

В 1895 году в парке открыли величественный памятник участнику восстания Яну Килинскому работы скульпторов Григория Кузневича и Юлиана Марковского, из-за чего долго парк официально назывался Парком Килинского, однако это название не прижилось среди горожан.

Богатая история парка также зафиксировала проведение ежегодной международной ярмарки Восточные торги в межвоенный период, функционирование стадионов известных спортивных клубов и открытие в 1951 году Львовской детской железной дороги на основе старых подвозных узкопутных путей.

В советское время архитектор Генрих Швецкий-Винецкий дополнил нижний вход классической коринфской аркой, а границы парка расширили за счет бывших пустырей.

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Стрыйский парк: что посмотреть

Современная структура Стрыйского парка четко поделена на три уникальных ландшафтных зоны:

зону нижних партеров в стиле английского нерегулярного парка по дну балки,

красочная лесопарковая зона на крутых склонах,

а также верхнюю террасу с четкой французской регулярной планировкой, цветниками и прямыми аллеями.

Главной планировочной осью служит долина, где когда-то протекал ручей Сорока, левый приток Полтвы.

Дендрологическая коллекция насчитывает более 200 видов редких растений: здесь растут роскошный краснолистный бук, реликтовое гинкго двулопастное, тюльпановые деревья, магнолии, красный дуб и японская сирень.

Настоящими визитками парка остаются экзотическая оранжерея тропических растений, романтические декоративные руины, созданные в 1894 году с бифорийным арочным окном, и известное Лебединое озеро, где обитают лебеди-шипуны, утки и черепахи, а по центру установлена ​​скульптура.

Сейчас Стрыйский парк полностью адаптирован под современные нужды общества — здесь обустроено более 18 тысяч метров прогулочных аллей, есть скейт-парк, детские площадки и современное ночное освещение, что делает его ключевым центром проведения культурных фестивалей, фотосессий и ежедневного восстановления ментального здоровья местных.

Фото: parky.lviv.ua.

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