Календарь рыбака на август 2026: лучшие и худшие дни для рыбалки

По календарю рыбака наибольшую активность в августе показывают карповые и хищные рыбы, а также рак. В то же время некоторые виды в конце лета постепенно становятся менее активными. Больше подробностей — в материале.

Как Луна влияет на клев рыбы в августе 2026

Многие рыбаки замечали, что в одни дни рыба клюет активно, а в другие — почти не реагирует на наживку. Одной из причин этого считают фазы Луны. Спутник Земли влияет на водоемы, а вместе с этим — и на поведение как пресноводной, так и морской рыбы.

По народным наблюдениям и лунным календарям рыбаков:

Лучшая рыбалка — на растущей Луне (15–25 августа 2026).

Средняя рыбалка — в начале убывающей Луны (1–5 августа, 30–31 августа).

Худшая по результату рыбалка — в дни Новолуния (11–14 августа) и Полнолуния (26–29 августа).

Впрочем, полагаться только на лунный календарь не стоит. На клев также влияют погода, сила и направление ветра, атмосферное давление, температура воды и даже геомагнитная обстановка.

Чтобы повысить шансы на хороший улов, стоит помнить несколько простых правил:

лучший клев обычно бывает на рассвете и перед заходом солнца;

перспективным считается время восхода и захода Луны;

активность многих видов рыбы возрастает, когда Луна находится над южным горизонтом;

сильный северный ветер обычно ухудшает клев;

стабильное или медленно растущее атмосферное давление, наоборот, способствует активности рыбы.

Конечно, ни один календарь не гарантирует стопроцентный улов, однако правильное сочетание лунных фаз с погодными условиями помогает значительно повысить шансы на успешную рыбалку.

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Точный календарь рыбака на август 2026: благоприятные дни

Самые благоприятные дни для рыбалки:

15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 августа — период отличного клева. Лучше всего будут ловиться карп, карась, щука, судак и лещ.

Хорошими для выезда на водоем также будут:

1, 2, 3, 4, 5, 14, 22, 23 и 31 августа. В эти дни стоит рассчитывать на стабильный клев плотвы, густеры, окуня и сома.

В августе лучше всего отправляться на водоем за такими видами рыбы:

карп;

белый амур;

карась;

лещ;

красноперка;

линь;

пескарь;

уклейка;

чехонь;

щука;

сом.

Хорошо клевать также будут:

густера;

толстолобик;

окунь;

жерех;

голавль;

язь;

ерш;

рак.

Стабильную среднюю активность в августе показывают:

плотва;

судак.

Именно август считается одним из лучших периодов для ловли карпа, белого амура, карася, щуки и сома. Также высоки шансы на хороший улов уклейки, красноперки, чехони и леща.

Точный календарь рыбака на август 2026: неблагоприятные дни

Не весь месяц будет одинаково удачным для рыбалки. В некоторые дни активность рыбы заметно снизится, поэтому улов может быть более скромным.

Дни со слабым клевом:

6, 7, 8, 24, 25, 26 и 30 августа. В это время чаще всего будет клевать только мелкая рыба у берега.

Наименее благоприятными для рыбалки станут:

11, 12, 13, 14, 26, 27, 28 и 29 августа. Эти даты приходятся на периоды Новолуния и Полнолуния, когда большинство видов рыбы становится малоподвижным и менее активно реагирует на приманку. Если есть возможность, лучше перенести рыбалку на более благоприятные дни.

Самый скромный клев ожидается у:

судака;

окуня;

жереха;

голавля;

язя;

плотвы;

толстолобика.

Эти виды все еще можно успешно ловить, но для хорошего результата придется тщательнее подбирать место, наживку и время выхода на водоем.

Лучше всего планировать рыбалку на рассвете или вечером, когда жара спадает и рыба становится значительно активнее.

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