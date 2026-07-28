Календарь рыбака на август 2026: лучшие и худшие дни для рыбалки

По календарю рыбака наибольшую активность в августе показывают карповые и хищные рыбы, а также рак. В то же время некоторые виды в конце лета постепенно становятся менее активными. Больше подробностей — в материале.
Как Луна влияет на клев рыбы в августе 2026
Многие рыбаки замечали, что в одни дни рыба клюет активно, а в другие — почти не реагирует на наживку. Одной из причин этого считают фазы Луны. Спутник Земли влияет на водоемы, а вместе с этим — и на поведение как пресноводной, так и морской рыбы.
По народным наблюдениям и лунным календарям рыбаков:
- Лучшая рыбалка — на растущей Луне (15–25 августа 2026).
- Средняя рыбалка — в начале убывающей Луны (1–5 августа, 30–31 августа).
- Худшая по результату рыбалка — в дни Новолуния (11–14 августа) и Полнолуния (26–29 августа).
Впрочем, полагаться только на лунный календарь не стоит. На клев также влияют погода, сила и направление ветра, атмосферное давление, температура воды и даже геомагнитная обстановка.
Чтобы повысить шансы на хороший улов, стоит помнить несколько простых правил:
- лучший клев обычно бывает на рассвете и перед заходом солнца;
- перспективным считается время восхода и захода Луны;
- активность многих видов рыбы возрастает, когда Луна находится над южным горизонтом;
- сильный северный ветер обычно ухудшает клев;
- стабильное или медленно растущее атмосферное давление, наоборот, способствует активности рыбы.
Конечно, ни один календарь не гарантирует стопроцентный улов, однако правильное сочетание лунных фаз с погодными условиями помогает значительно повысить шансы на успешную рыбалку.
Точный календарь рыбака на август 2026: благоприятные дни
Самые благоприятные дни для рыбалки:
- 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 августа — период отличного клева. Лучше всего будут ловиться карп, карась, щука, судак и лещ.
Хорошими для выезда на водоем также будут:
- 1, 2, 3, 4, 5, 14, 22, 23 и 31 августа. В эти дни стоит рассчитывать на стабильный клев плотвы, густеры, окуня и сома.
В августе лучше всего отправляться на водоем за такими видами рыбы:
- карп;
- белый амур;
- карась;
- лещ;
- красноперка;
- линь;
- пескарь;
- уклейка;
- чехонь;
- щука;
- сом.
Хорошо клевать также будут:
- густера;
- толстолобик;
- окунь;
- жерех;
- голавль;
- язь;
- ерш;
- рак.
Стабильную среднюю активность в августе показывают:
- плотва;
- судак.
Именно август считается одним из лучших периодов для ловли карпа, белого амура, карася, щуки и сома. Также высоки шансы на хороший улов уклейки, красноперки, чехони и леща.
Точный календарь рыбака на август 2026: неблагоприятные дни
Не весь месяц будет одинаково удачным для рыбалки. В некоторые дни активность рыбы заметно снизится, поэтому улов может быть более скромным.
Дни со слабым клевом:
- 6, 7, 8, 24, 25, 26 и 30 августа. В это время чаще всего будет клевать только мелкая рыба у берега.
Наименее благоприятными для рыбалки станут:
- 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28 и 29 августа. Эти даты приходятся на периоды Новолуния и Полнолуния, когда большинство видов рыбы становится малоподвижным и менее активно реагирует на приманку. Если есть возможность, лучше перенести рыбалку на более благоприятные дни.
Самый скромный клев ожидается у:
- судака;
- окуня;
- жереха;
- голавля;
- язя;
- плотвы;
- толстолобика.
Эти виды все еще можно успешно ловить, но для хорошего результата придется тщательнее подбирать место, наживку и время выхода на водоем.
Лучше всего планировать рыбалку на рассвете или вечером, когда жара спадает и рыба становится значительно активнее.
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