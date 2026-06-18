Благоприятные дни для стрижки в июле 2026: когда обновлять прическу по лунному календарю

Многие люди планируют стрижку, заглядывая в лунный календарь, поскольку считается, что фазы Луны могут влиять на скорость роста волос, их прочность и внешний вид.

Какие дни благоприятны для стрижки, а какие лучше использовать для восстановительных процедур — в материале.

Как фазы Луны в июле 2026 года влияют на стрижку волос

Если ты хочешь улучшить состояние локонов или удачно обновить причёску, стоит учитывать лунные циклы.

Растущая Луна (с 15.07 по 28.07)

Растущая Луна считается лучшим периодом для похода к парикмахеру, если ты хочешь, чтобы волосы росли быстрее. Также это время благоприятно для экспериментов с причёской и смены имиджа.

В этот период рекомендуют:

стричься для ускорения роста;

окрашивать локоны;

делать питательные и восстанавливающие процедуры;

менять причёску или длину волос.

Полнолуние (29.07)

Полнолуние — день сильных эмоций и роста энергетики. Некоторые считают, что стрижка в этот день помогает избавиться от накопленного негатива и начать новый этап.

В то же время кардинальные изменения внешности лучше хорошо обдумать. Для большинства людей подойдёт лёгкое обновление причёски или уходовые процедуры.

Убывающая Луна (с 1.07 по 13.07 и с 30.07 по 31.07)

На убывающей Луне волосы растут медленнее, зато дольше сохраняют форму. Это хорошее время для коротких стрижек и лечебных процедур.

Благоприятные процедуры:

лечение и восстановление локонов;

подстригание секущихся кончиков;

процедуры против ломкости;

укрепление корней волос.

Новолуние (14.07)

Новолуние традиционно считается не самым лучшим днём для стрижки. В этот период лучше избегать радикальных изменений внешности и дать организму передохнуть.

Вместо этого можно:

сделать маску;

провести массаж кожи головы;

ухаживать за локонами с помощью масел;

спланировать будущие изменения причёски.

Благоприятные дни для стрижки в июле 2026 года

Самыми удачными днями для стрижки волос в июле 2026 года считаются: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 и 28 июля.

В эти даты можно:

обновлять причёску;

подстригать кончики;

окрашивать волосы;

проводить различные процедуры;

экспериментировать с образом.

Особенно удачным периодом для тех, кто хочет быстро отрастить волосы, станет вторая половина месяца — после новолуния.

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2026 года

Стрижку рекомендуют перенести на другой день, если она запланирована на 1, 2, 14, 29, 30 и 31 июля.

Вместо похода к парикмахеру можно уделить время уходу:

сделать увлажняющую или питательную маску;

использовать восстанавливающие сыворотки;

провести массаж головы для улучшения кровообращения;

укрепить волосы натуральными маслами;

обновить средства для ежедневного ухода.

Такие процедуры помогут поддержать здоровье и красоту волос даже в неблагоприятные для стрижки дни.

А в другом нашем материале мы писали про модные стрижки 2026 года — посмотри фото и выбери идею для себя.

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