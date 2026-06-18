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Благоприятные дни для стрижки в июле 2026: когда обновлять прическу по лунному календарю

Ольга Петухова, редактор сайта 18 июня 2026, 18:30 3 мин.
лунный календарь стрижек на июль 2026
Фото Pexels

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