Помидоры “в снегу”: пикантная консервация с чесноком для любителей остренького

Вареная картошечка и пикантные маринованные помидоры с чесноком — даже воображая такой ужин, уже текут слюнки. А если добавить, что консервация готовится быстро и получается просто невероятно вкусная, пора завершать разговоры и приступать к работе. Как приготовить помидоры “в снегу” с чесноком — читай в нашем материале.

Помидоры “в снегу”. Рецепт на 1-литровую и 3-литровую банки

Маринад:

вода — 1 литр

соль — 1 столовая ложка

сахар — 3 столовые ложки

На 1 литровую банку с помидорами:

давленого чеснока — 1 столовая ложка;

горошка черного перца — 3-4 шт.

уксус — 3 чайные ложки.

На 3-литровую банку с помидорами:

давленого чеснока — 3 столовые ложки

горошка черного перца — 10 -12 шт.

уксус — 9 чайных ложек

Способ приготовления Помидоров “в снегу”

Подготовим тару: литровые (или трехлитровые) банки тщательно моем и стерилизуем – кто как привык – над паром или в духовке. Помидоры берем с плотной мякотью, лучше сливки. Каждую накалываем зубочисткой, чтобы после того, как мы зальем их кипятком, овощи не потрескались. Складываем помидоры в литровые (или трехлитровые) простерилизованные банки. Заливаем банки крутым кипятком и даем постоять 20 минут. Слитая с помидоров вода является основой нашего маринада. Перемеряем ее — сколько получилось литров, и добавляем соль и сахар в расчете на 1 литр маринада: 1 столовую ложку соли и 3 столовых ложки сахара. В каждую литровую банку добавляем по 1 столовой ложке измельченного чеснока. Соответственно, на трехлитровую банку — по 3 столовые ложки чеснока в каждую. Наливаем в банки уксус: на 1 литровую банку — 3 чайные ложки. На 3-литровую банку — 9 чайных ложек уксуса. Заливаем банки с помидорами, чесноком и уксусом солено-сладким маринадом. Закатываем под ключ.

Переворачиваем закатанные банки горлом вниз. Накрываем одеялом и оставляем прогреваться на сутки.

Помидоры готовы! Лучше хранить их в холодном месте.

Консервация получается кисло-сладкая, остренькая, с ароматом чеснока и прекрасно подходит как к овощам, так и к мясу.

А если ты хочешь посмотреть, как готовит помидоры “в снегу” блогерша Рая Богуш, вот тебе небольшое видео:

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусные помидоры в собственном соку и дали пошаговый способ приготовления.

Фото: скриншот из youtube-канала.

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