День пророка Ильи: что известно об истории, традициях и запретах церковного праздника

День пророка Ильи можно считать одной из наиболее значимых дат в церковном календаре. Ведь этот праздник посвящен памяти очень уважаемого святого, чья жизнь была посвящена полностью служению Богу.

Однако с переходом на новый календарь, многие верующие пока еще путаются в датах. Некоторые же вообще могут впервые слышать об этом дне. Поэтому рассказываем дальше об истории и традициях праздника, когда его отмечают, о самой фигуре пророка и значении его имени.

Кем был пророк Илья

Пророк Илья (Илия) родился за 900 лет до Рождества Христова и с детства посвятил себя Богу. Что означает имя Илья? Считается, что оно должно переводиться как “крепость Господня”.

Когда Илья был взрослым, ему пришлось противостоять израильскому царю Ахаву, призвавшему людей поклоняться идолам. Сам пророк просил поверить, что существует только один Бог. Убедить других Илье удалось после осуществления его предсказания, что будет засуха из-за нечестия царя. И только после совершения чуда, когда люди признали Бога, на небе появились тучи и начался ливень.

Позже, после многочисленных чудес и исцелений, за безоговорочную веру Илью забрал живым на небо Бог. Пророк отправился туда на огненной колеснице.

Когда день пророка Ильи

Ранее День пророка Ильи отмечали 2 августа. Однако с переходом на новый церковный календарь украинские верующие могут чтить память пророка 20 июля.

Какая история дня пророка Ильи

Одно из первых празднований дня пророка Ильи было зафиксировано еще в пятом веке в Иерусалиме. В Киевской Руси тоже отмечали этот праздник.

Этот день был разрешен употреблять плоды урожая, но вместо этого было запрещено купаться и работать дома по хозяйству.

В Украине в эту дату даже в наши дни ожидают обычно рябиновую ночь, то есть ночные грозы с молниями и громом. Также часто в день пророка Ильи может пойти дождь. После этой даты световой день должен уменьшаться, а ночь становится длиннее. Могут даже появиться первые признаки осени.

Что нельзя делать в день пророка Ильи:

купаться в открытых водоемах;

ловить рыбу;

проводить любые работы с землей, особенно в грозу;

смотреть на молнию;

быть на улице или открывать окна, когда на улице гроза;

впускать в дом бездомных животных;

выгонять домашних животных во двор;

стоять под деревом;

кричать, ругаться, злословить, безобразничать;

злоупотреблять спиртным;

останавливаться и стоять на перекрестке.

Что можно делать в день Ильи

В день пророка Ильи рекомендуется посетить литургии и богослужения, молиться о свадьбе или пополнении семьи, встречаться с родными и близкими.

Также в этот день можно собирать целебные растения, травы, ягоды, а также заниматься пчеловодством.

Какие церковные праздники в августе 2026 отмечают верующие, можешь узнать из нашего другого материала.

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