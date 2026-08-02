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День пророка Ильи: что известно об истории, традициях и запретах церковного праздника

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 02 августа 2026, 11:00 3 мин.
день пророка ильи
Фото Unsplash

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