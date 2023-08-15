Новый освятил(-а), а старый куда? Что делать с прошлогодними букетами на Маковея

На Маковея люди идут в церковь и освящают еду, но также берут с собой букетики, которые называют маковейчиками. Их хранят целый год до следующего Маковей, а куда девать прошлогодние?

Мы расскажем, что делать со старым букетом на Маковея.

Что входит в букет на Маковея

По традиции, главными элементами букета должны быть большие, спелые головки мака. Именно поэтому его называют маковейка или маковейчик. Но кроме маковых цветов в букет можно положить бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок. Также, по желанию, можно добавить разные травы: мяту, любисток, тимьян и другие.

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Что делать со старыми букетами на Маковея

Свяченый букет после Маковея хранится дома целый год, пока не освятишь новый. Старый выбрасывать нельзя. Некоторые советуют запаривать его, как травы и умываться. Но это не лучший вариант, ведь за год на букете соберется много пыли.

Если у тебя букет только с трав, их можно сразу после службы запаривать как чай. Но если букет хранится долго, то для этого он тоже не подойдет.

Священник Свято-Троицкого кафедрального собора Луцка Виталий Собко объясняет, что старые букеты-маковейчики нужно сжечь.

Но пепел лучше не выбрасывать в мусор, а оставить под деревом.

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