С днем ангела Анастасии — все даты и искренние поздравления

День ангела Анастасии бывает несколько раз в год. Если ты никогда не думал (-а) почему так, расскажем об этом подробнее. 4 и 22 декабря, а также еще в немало дней чествуют ангела Анастасии. Делимся историей праздника и сердечными поздравлениями.

Когда день ангела Анастасии — история праздника

В мире было немало Анастасий, внесших весомый вклад для человечества. Итак, всех из них чествуют как христиане восточного обряда, так и западного. По календарю ПЦУ день ангела Анастасии отмечают в следующие даты:

4 декабря — чествование памяти святой Анастасии и Василисы;

22 декабря — день памяти святителя Анастасия, патриарха Антиохии, а также великомученицы Анастасии Фармаколитрии.

4 января — святой великомученицы Анастасии Узорешительницы;

10 марта — Преподобной Анастасии Патрикии, основательницы Александрийского монастыря;

15 апреля — мучениц Анастасии и Василисы;

29 октября — Анастасии Римской;

30 октября — Анастасии Солунской.

День ангела Анастасии по старому календарю

Чтобы узнать, в какую дату раньше отмечали день ангела Анастасии, к вышеописанным датам нужно добавить 13 дней. К примеру, день ангела Анастасии Римской в ​​настоящее время 29 октября, а был 11 ноября.

17 декабря — чествование памяти святой Анастасии и Василисы;

4 января — день памяти святителя Анастасия, патриарха Антиохии, а также великомученицы Анастасии Фармаколитрии;

17 января — святой великомученицы Анастасии Узорешительницы;

23 марта — Преподобной Анастасии Патрикии, основательницы Александрийского монастыря;

28 апреля — мучениц Анастасии и Василисы;

11 ноября — Анастасии Римской;

12 ноября — Анастасии Солунской.

Значение имени Анастасия

С древнегреческого языка имя Анастасия означает воскресшая, возвращенная к жизни, бессмертная или возрожденная. Оно стало производным от мужского — Анастасий. Имя Анастасия довольно распространено в Европе и очень распространено в Украине. Имя имеет более 10 уменьшительно-ласкательных форм.

Считается, что это чуткие и жизнелюбивые женщины, которые становятся мудрыми и трудолюбивыми, если им уделять достаточно времени с детства. Часто Анастасии работают в сферах, где можно проявить заботу о людях — врачи, учителя и т.д.

Чаще всего верующие вспоминают великомученицу Анастасию Римскую, которую выдали замуж за противника христианства Помплия. Анастасия заботилась о христианах в тюрьмах Рима, помогала больным и лечила их.

Когда об этом стало известно, женщина получила наказание от императора Диоклетиана. Ее приказали сжечь. Однако костер не коснулся тела Анастасии, а душа улетела к Богу.

С днем ​​ангела Анастасии: самые искренние поздравления

Поздравляю с Днем ангела, Анастасия! Желаю тебе неустанно идти к своим мечтам и целям, и всегда добиваться желаемого! Пусть этот день подарит тебе счастье и покой на душе.

С днем ​​ангела Анастасии! Поздравляю тебя и желаю крепкого здоровья, счастья и исполнения всех мечтаний.

Ты — ангел в нашей жизни! Анастасия, поздравляю с днем ​​ангела! Желаю оставаться такой же светлой и волшебной.

С днем ​​ангела Анастасии! Желаю тебе безграничного счастья, успехов во всех делам, любви и позитивных моментов в жизни!

С днем ​​ангела Анастасии! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от беды и направляет правильным путем! Желаю всего лучшего.

С именинами, Настюша! Желаю успеха, крепкого здоровья, мира, душевного покоя. Вдохновляйся и вдохновляй других. Покоряй все вершины и легко преодолевай любые трудности!

