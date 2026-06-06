Силовые тренировки для долголетия: сколько часов в неделю нужно заниматься

Если ты планируешь свой график на выходные и ищешь мотивацию для активности, новые научные данные могут стать решающим аргументом. Как сообщает BBC со ссылкой на масштабное исследование в British Journal of Sports Medicine, всего полтора-два часа силовых упражнений в неделю способны радикально снизить риск преждевременной смерти.

Ученые проанализировали состояние здоровья более 147 тысяч человек на протяжении тридцати лет и пришли к выводу: штанга, гантели или упражнения с собственным весом работают не только на красоту тела, но и на выживание организма.

Золотая формула: от полутора до двух часов в неделю

Исследование выявило интересную закономерность: существует четкий лимит времени, после которого польза перестает расти. Те, кто посвящал силовому тренингу от 90 до 120 минут в неделю, получили лучшие результаты:

Общий риск преждевременной смерти снизился на 13 процентов;

Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, упал на 19 процентов;

Наибольший прогрес зафиксировали в борьбе с неврологическими проблемами: угроза смерти от деменции снизилась на 27 процентов.

При этом ученые отмечают: тренировки продолжительностью более двух часов в неделю не дают дополнительных преимуществ для долголетия. Так что вам не нужно проводить в зале дни напролет — достаточно двух полноценных занятий в неделю.

Секрет максимального эффекта: сочетание силы и кардио

Хотя силовые тренировки сами по себе чрезвычайно полезны, настоящий взрыв продуктивности происходит при их сочетании с аэробными нагрузками. Если вы добавляете к занятиям в зале бег, плавание или велоспорт, риск преждевременной смерти снижается на потрясающие 58 процентов. Это сочетание эксперты называют мощнейшим инструментом для здорового старения.

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Независимость в старости закладывается уже сегодня

Для 28-летней Кейт Хогарт, которая регулярно занимается силовым спортом, главная мотивация заключается не во внешнем виде. Она думает о том, какой будет ее старость через сорок-пятьдесят лет. Кейт говорит, что хочет иметь возможность путешествовать по миру и играть с внуками в свои восемьдесят или девяносто. Такой уровень физической независимости невозможен без крепких костей и тренированных мышц, которые формируются сейчас.

Тренер Бев Уилсон добавляет, что силовые упражнения — это спасение для суставов и метаболизма, особенно для женщин. Помимо энергии и силы, ее клиенты замечают улучшение работы мозга: они лучше концентрируются и обладают более крепкой памятью.

Специалисты подчеркивают, что силовая активность — это не просто спорт, а стратегия выживания. Она помогает предотвратить ухудшение здоровья, сохранять мобильность и независимость, что в конечном итоге снижает нагрузку на систему здравоохранения.

Поэтому, если вы хотите инвестировать в свое будущее счастье, начните с 90 минут силовых упражнений уже в ближайшее время. Ваше тело поблагодарит вас за это через десятилетия.

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