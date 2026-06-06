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Силовые тренировки для долголетия: сколько часов в неделю нужно заниматься

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июня 2026, 16:00 3 мин.
90 минут против деменции и инсульта: неожиданная польза силовых тренировок
Фото Pexels

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