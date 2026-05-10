Женские тренировки и гормональные изменения: что говорят новые исследования о спорте после 40

Долгое время мир фитнеса базировался на исследованиях, проведенных на мужчинах. Но сегодня все чаще звучит манифест: женское тело работает иначе, особенно во время гормональных изменений.

Спортивный ученый Стейси Симс, ставшая лицом этой революции, утверждает: после 40 лет традиционные тренировки могут больше навредить, чем помочь. Об этом пишет The Guardian.

Тяжелая атлетика вместо йоги

По словам Симс, женщины в перименопаузе должны забыть о душевном кардио (длительном беге или йоге) в пользу экстремальных нагрузок.

— Женщины старше 40, которые делают только кардио, становятся худыми толстыми. У них не будет качественных мышц, а их кости станут как мел, — предупреждает Симс.

Она предлагает формулу поляризованной тренировки: либо очень тяжелые веса (1–6 повторений), либо изнурительные короткие спринты. Всё, что посередине — так называемая серая зона — якобы только повышает уровень стрессового гормона кортизола.

Гендерный разрыв в науке

Проблема в том, что женщины действительно десятилетиями игнорировались наукой. Только 6–9% спортивных исследований изучают исключительно женщин. Этот вакуум заполнили инфлюенсеры, предлагающие синхронизацию тренировок с циклом или специальные диеты для менопаузы.

Однако многие эксперты призывают не впадать в крайности. Фитнес-тренер Элизабет Дэвис считает, что слишком специфические правила только создают новые барьеры:

— Наша ответственность — не усложнять движение, создавая произвольные правила для женщин, если для этого нет железобетонных доказательств.

Кардио под огнем: действительно ли оно вредно

Многих женщин, которые годами бегали для психического здоровья, пугает перспектива меловых костей. Но критики Симс отмечают: интервальные спринты доступны не всем, а умеренная активность имеет доказанную пользу.

— Кардио средней интенсивности имеет одни из самых надежных доказательств преимуществ для здоровья сердца, — подчеркивает тренер Лорел Беверсдорф.

Для мам маленьких детей или женщин с напряженным графиком идея тяжелой атлетики 5 раз в неделю может звучать как очередной повод для чувства вины. Эксперты советуют использовать принцип авторегуляции — корректировать нагрузку в зависимости от того, как вы выспались и как чувствуете себя именно сегодня.

Мы наконец отходим от эпохи крошечных розовых гантелей, но это не значит, что нужно загонять себя в жесткие рамки новых теорий.

— Мы привыкли, что для нас как для женщин всё слишком сложно. У нас есть 10-шаговый уход за кожей каждый вечер. Но фитнес не должен быть таким сложным. Просто двигайся — и ты уже справляешься лучше многих, — подытоживает физиотерапевт Сара Корт.

Женщины — не маленькие мужчины, но они также не идентичные роботы-автоматы. Силовые тренировки — это круто, но если бег или йога приносят вам радость, не стоит выбрасывать их на помойку только потому, что так сказал подкаст.

