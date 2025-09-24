Как сохранить здоровье и молодость после 40 лет — советы эндокринолога

После 40 лет в теле женщины происходит много изменений. Касаются они как здоровья, так и возрастных изменений. Однако этого не следует стесняться, ведь любые процессы, связанные со старением организма, являются нормальными и естественными.

Но в свою повседневную рутину следует добавить некоторые процедуры и привычки. Детальнее о том, как сохранить здоровье после 40 лет с помощью питания, употребления добавок и других вещей рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Самойленко для Vogue.

Какие процессы происходят в теле женщины после 40 лет

Прежде всего, советует Наталья, это не следовать быстротечным трендам, используя только внешние косметические средства, экспериментировать с опасными препаратами и диетами.

Это не придаст ни здоровью, ни молодости. Нужно четко понимать, что вредит, а что приносит пользу, и это должно основываться на понимании процессов организма.

Молодость женского организма напрямую связана с эндокринной системой и половыми гормонами.

Некоторые уже в 30 и даже 20 начинают наблюдать первые возрастные изменения — раннее поседение волос, рост веса, сухость кожи, первые морщины и т.д.

Но после 40 женщина чувствует себя иначе и изнутри, и снаружи. Это обусловлено изменениями в гормональной сфере.

Врач перечисляет, какие нарушения вызывают проблемы гормонального фона:

старение кожи, обусловленное дефицитными состояниями (недостаток витаминов А, Д, Е), менее активными сальными железами;

повышение рисков сердечно-сосудистой патологии — атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

нарушение минерального обмена и уменьшение плотности костей, теряющих свою прочность;

увеличение массы тела и ожирение разной степени, спровоцированное дисфункцией метаболических процессов;

ухудшение тонуса связочного аппарата и мышц, особенно малого таза, что приводит к опущению органов в этой зоне;

аутоиммунные и онкологические процессы, вызванные иммунными нарушениями;

когнитивные нарушения — ухудшение памяти, концентрации и внимания;

эмоциональная нестабильность, депрессивные состояния.

Как сохранить здоровье женщины — показатели, на которые стоит обратить внимание

В организме женщин синтезируются десятки разных гормонов, но теми, которые влияют на состояние внешности, являются семь.

Эстроген — главный женский гормон, выполняющий чрезвычайно большое количество регуляторных воздействий на организм. Он также заботится об эластине и коллагене. Если уменьшается его уровень — появляются морщины, портится овал лица.

Гормоны щитовидной железы оказывают влияние на метаболизм. Именно они отвечают за вес. Планово нужно проверять щитовидную панель один раз в год.

Соматотропин (гормон роста) отвечает не только за рост — его еще называют гомоном молодости, ведь при уменьшении его синтеза морщины становятся глубже.

Кроме того, при снижении соматотропина мышечная масса уменьшается, а жировая — растет. Но есть простой и действенный метод, помогающий синтезировать этот гормон — своевременно ложиться спать.

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) отвечает за упругость кожи, ее влажность и эластичность. Он также влияет на уровень энергии и метаболизм, а также оказывает непосредственное влияние на либидо и фертильность.

Мелатонин сообщает телу, когда нужно отдыхать. Когда мы спим, клетки проходят процессы заживления и обновления. Дефицит мелатонина может вызвать выпадение волос и образование пигментных пятен.

Кортизол — гормон стресса. Побочные эффекты его дисбаланса — сухость кожи и серый цвет лица, или наоборот — акне и жирность.

Инсулин контролирует уровень глюкозы в крови. Из-за ее повышения происходит опасный для здоровья процесс гликирования, который может привести также к повреждению эластина и коллагена.

Как видим, контроль этих гормонов не только помогает следить за здоровьем, но и дает понимание, как сохранить молодость кожи.

Как питаться женщине после 40 лет — советы для сбалансированной диеты

С помощью специального рациона можно скорректировать уровень гормонов и замедлить процессы старения. Но следует помнить, что некоторые продукты обладают свойствами реабилитировать, а некоторые приносить еще больший вред.

— Например, к гормональному дисбалансу может привести избыток молочных продуктов, алкоголя, кофеина и сахара из-за влияния на инсулин и кортизол, а ненасыщенные жиры и клетчатка, наоборот, помогут держать баланс, — говорит Наталья Самойленко.

Как выглядит список продуктов, которые нужно добавить в рацион после 40 лет?

крестоцветные: брокколи, брюссельская, белокочанная, цветная капуста помогут печени метаболизировать эстроген;

авокадо улучшает липидограмму, балансирует кортизол, а его растительные стеролы, прогестерон и эстроген хорошо влияют на женское здоровье;

лосось и тунец обладают высоким содержанием жирных кислот омега-3, которые помогают организму вырабатывать половые гормоны;

углеводы с высоким содержанием клетчатки участвуют в регулировании эстрогена. Сочетание корнеплодов вроде батата, тыквы, моркови, а также киноа, гречихи и коричневого риса очень удачное для организма;

не следует отказываться от крахмалосодержащих углеводов полностью; они помогут организму держать в норме уровень энергии;

пребиотические продукты, такие как чеснок, спаржа, миндаль, яблоки, бананы и артишоки, в сочетании с пробиотиками в квашеной капусте и йогурте также будут держать в балансе кишечные гормоны.

Витаминные добавки, придающие здоровье

Усилить организм можно витаминами и микроэлементами. Однако их назначение должно контролироваться врачом и только после результатов лабораторных анализов, отмечает эндокринология.

Какие добавки после 40 лет для женщин могут назначить врачи?

При дефиците гомонов щитовидной железы принимают йод и селен, а при дисбалансе эстрогена — витамин Е, витамины группы B.

— При дефиците витамина D назначаем заместительную терапию препаратом, дозировка которого зависит от клинической картины и данных лабораторного исследования, — объясняет врач.

Также рекомендуется обратить внимание на состояние и работу печени, кишечника, мочевыделительной системы, поджелудочной и щитовидной железы, гипофиза.

К нарушению гормонального баланса может привести глистные инвазии, стрессы, дефицитные состояния, переохлаждение, воспалительные процессы, вирусные заболевания. Тогда придется одновременно лечить проблемный орган и заниматься восстановлением гормонального баланса.

Как сохранить здоровье с помощью физической активности

Ну и конечно, не следует забывать о физических упражнениях. Ведь не старение вызывает ухудшение физического состояния, а уменьшение физической активности обуславливает старение, уверена Наталья Самойленко.

Физическая активность делает нас более счастливыми, выносливыми, крепкими. И все это благодаря стимуляции пищеварительных функций, выработке тестостерона, гормона роста, а также нейромедиаторов — дофамина, серотонина и норадреналина.

Рекомендуется выполнять метаболические и лимфодренажные упражнения, добавить в ежедневный план прогулки и спортивные упражнения. Такая активность должна длиться не менее получаса ежедневно.

