Здоровье и красота

Чтобы меньше болеть и поддерживать молодость организма: какими должны быть привычки и питание женщин при менопаузе

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 марта 2023, 14:00
Харчування жінки при менопаузі: поради від дієтолога
Фото: Unsplash, Pexels

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