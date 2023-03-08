Чтобы меньше болеть и поддерживать молодость организма: какими должны быть привычки и питание женщин при менопаузе

Организм женщины за свою жизнь испытывает различные биологические и гормональные изменения. После 40 лет наступает период менопаузы. К этому моменту женщины защищены женскими гормонами эстрогенами (сильнейшим из них является эстрадиол). Он способствует прочности костей, нормальной чувствительности к инсулину, хорошей памяти, защищает от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивает гладкость кожи и густоту волос.

В период менопаузы иммунная система женщины “дезориентируется”, поэтому они могут быть более уязвимыми к аутоиммунным нарушениям. Об этом рассказывает диетолог Оксана Скиталинская.

— Менопауза, которая наступает относительно резко, сопровождается целым каскадом изменений, проявляющихся в изменениях настроения, бессоннице, ухудшении памяти, снижении мышечного тонуса и склонностью к увеличению массы тела и развитию аутоиммунных нарушений. Это именно то время, когда все рекомендации по образу жизни следует воплощать в свою реальность, — говорит эксперт. Она рассказала о питании женщины 40+.

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Правила сна

Диетолог советует рано ложиться спать и делать это примерно в одно и то же время. Это поможет нормализовать режим сна. Желательно перед сном не читать негативные новости, лучше отдать предпочтение бумажной книге.

— Обеспечить лучший сон помогут прогулки на свежем воздухе и работа в саду, если он есть. Также стакан настоя цветков ромашки или луковой шелухи. Можно выпить за час до сна таблетку мелатонина, — говорит эксперт.

Но прежде чем принимать какие-либо лекарства, витамины, лучше проконсультироваться с врачом.

Питание женщины при менопаузе

Оксана Скиталинская советует употреблять:

пюре (морковь, свекла, тыква) из запеченных овощей, смузи из этих овощей. Они обладают бифидогенными свойствами — способствуют росту полезных микроорганизмов, которые делают нас моложе в плане метаболизма;

квашеные овощи — они богаты лактобактериями, которые также омолаживают кишечную микрофлору;

все сорта капусты, руккола и ростки брокколи — содержат много сульфорафара и индол-3-карбинола, которые помогают печени производить ферменты детоксикации и замедляют процессы старения;

ягоды — наполнены суперценными фитонутриентами, буквально “гасящими” воспаления в организме;

омега-3 жира — борются с воспалениями и улучшают работу всех клеток организма.

Кроме этого диетолог советует употреблять полезные белки.

Продолжай есть яйца, но с жидким желтком — у них большая сила. Белок имеет высшую ценность, когда он нежирный (мясо, белая рыба, морепродукты), — объясняет эксперт.

Также полезно есть каши, ведь это сложные углеводы. По словам диетолога, чем больше оболочек (или отрубей из них), тем больше пользы: нормальный холестерин и сахар, и здоровые кишечные бактерии.

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