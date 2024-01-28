Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу

С началом полномасштабного вторжения в военкоматы пришли многие мужчины и женщины, которые хотели присоединиться к рядам ВСУ.
Однако взяли не всех, а основной причиной отказа были сопутствующие болезни или ухудшенное состояние здоровья.
Подходишь ты или нет для службы, решает только военно-врачебная комиссия (ВВК) при медосмотре. Но мы подготовили список самых распространенных болезней, с которыми тебя могут не допустить к службе.
Учитывай также, что с 25 августа 2023 года в Украине изменились Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Читай об этом дальше.
Приказ Министерства обороны Украины № 490 от 18 августа 2023 снял ограничения на определение пригодности к военной службе людей со следующими категориями расстройств:
Также отныне ВВК должна устанавливать пригодность человека к службе по конкретной военной специальности. То есть если человек признан непригодным к службе по какой-то военной специальности, командир части может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.
К тому же, упростили требования ко здоровью для военнослужащих в Десантно-штурмовых войсках и морской пехоте во время мобилизации и военного времени.
Чтобы ты был уверен(-а), что никто по своему усмотрению не может определить, с какими болезнями человек может воевать, а с какими нет, предлагаем ознакомиться со ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Именно законодательством определен ряд болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно не взять на службу или вообще признать непригодными — как в мирное, так и военное время.
Призывники, имеющие заболевания, делятся на две категории во время войны:
Конечно, перечень таких болезней при реальном вторжении существенно меньше, чем в мирное время.
Болезни, ограничивающие пригодность:
Однако, чтобы тебя вычеркнули из списков, а не просто ограничили пригодность, болезни в этих категориях должны быть действительно серьезными и тяжелыми. Далее мы разберемся в том, какие именно заболевания подлежат исключению из списков.
Как мы отметили, не во всех случаях онкобольных списывают со счетов. Тебя исключат из списка военнообязанных при наличии следующих симптомов:
Другие формы онкологии сделают тебя временно или ограниченно непригодным. В какую из этих подгрупп ты попадешь, определяют врачи в индивидуальном порядке.
Другие формы онкологии сделают тебя временно или ограниченно непригодным. В какую из этих подгрупп ты попадешь, определяют врачи в индивидуальном порядке.
В этой категории полное освобождение от службы получат люди с:
В этой категории признаются непригодными люди со следующими болезнями:
Основаниями для полной непригодности к военной службе могут быть:
Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только те, у кого имеются:
Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:
Из призывных списков исключаются люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. Также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.
Основаниями для исключения из военного учета являются:
Основанием для исключения из военного учета лица может быть атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.
Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы только в мирный период или временно непригодным.
Непригодны к военной службе с исключением из военного учета лица, больные артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.
А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.
Основанием для исключения из военного учета являются болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.
Женщины также признаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваниях половых органов со значительными нарушениями функций.
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