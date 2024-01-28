Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу

С началом полномасштабного вторжения в военкоматы пришли многие мужчины и женщины, которые хотели присоединиться к рядам ВСУ.

Однако взяли не всех, а основной причиной отказа были сопутствующие болезни или ухудшенное состояние здоровья.

Подходишь ты или нет для службы, решает только военно-врачебная комиссия (ВВК) при медосмотре. Но мы подготовили список самых распространенных болезней, с которыми тебя могут не допустить к службе.

Сейчас также смотрят

Учитывай также, что с 25 августа 2023 года в Украине изменились Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Читай об этом дальше.

Минобороны расширило список пригодных к военной службе

Приказ Министерства обороны Украины № 490 от 18 августа 2023 снял ограничения на определение пригодности к военной службе людей со следующими категориями расстройств:

2-в — клинически излеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Также отныне ВВК должна устанавливать пригодность человека к службе по конкретной военной специальности. То есть если человек признан непригодным к службе по какой-то военной специальности, командир части может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.

К тому же, упростили требования ко здоровью для военнослужащих в Десантно-штурмовых войсках и морской пехоте во время мобилизации и военного времени.

Кто решил, с какими болезнями нельзя служить?

Чтобы ты был уверен(-а), что никто по своему усмотрению не может определить, с какими болезнями человек может воевать, а с какими нет, предлагаем ознакомиться со ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Именно законодательством определен ряд болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно не взять на службу или вообще признать непригодными — как в мирное, так и военное время.

Список болезней, которые дают отсрочку в службе

Призывники, имеющие заболевания, делятся на две категории во время войны:

те, кто получает ограниченную или отсроченную пригодность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

людей с тяжелыми заболеваниями относят к категории непригодности и исключают из списков на призыв в службу как в мирное время, так и в военное.

Конечно, перечень таких болезней при реальном вторжении существенно меньше, чем в мирное время.

Болезни, ограничивающие пригодность:

кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Болезни, с которыми человек непригоден к службе в армии

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани. Тяжелые формы вирусных гепатитов. ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д. Новообразования, но не все типы онкологических заболеваний подлежат под полную непригодность. Болезни крови и кроветворных органов. Нарушение эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ, их последствия. Расстройства психики и поведения. Болезни нервной системы. Болезни глаза и придаточного аппарата. Болезни уха. Болезни системы кровообращения. Болезни органов дыхания. Болезни органов пищеварения. Болезни кожи и подкожной клетчатки. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Болезни мочеполовой системы. Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения. Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т. п. со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.

Однако, чтобы тебя вычеркнули из списков, а не просто ограничили пригодность, болезни в этих категориях должны быть действительно серьезными и тяжелыми. Далее мы разберемся в том, какие именно заболевания подлежат исключению из списков.

Опухоли

Как мы отметили, не во всех случаях онкобольных списывают со счетов. Тебя исключат из списка военнообязанных при наличии следующих симптомов:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения; быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п., со значительными изменениями; доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Другие формы онкологии сделают тебя временно или ограниченно непригодным. В какую из этих подгрупп ты попадешь, определяют врачи в индивидуальном порядке.

Болезни крови и кроветворных органов

В этой категории полное освобождение от службы получат люди с:

анемией со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

геморрагическими состояниями;

другими болезнями крови;

нарушениями с вовлечением иммунного механизма.

Нарушения эндокринной системы, питания и метаболизма

В этой категории признаются непригодными люди со следующими болезнями:

все болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез;

нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

Основаниями для полной непригодности к военной службе могут быть:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс);

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только те, у кого имеются:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнения радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристалика, сосудистой оболочки. С прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

полная глухота на оба уха;

глухонемота.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями, например, инфарктом головного мозга или инсультом, со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Из призывных списков исключаются люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. Также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Основаниями для исключения из военного учета являются:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных. В частности, аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения из военного учета лица может быть атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы только в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета лица, больные артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Мочеполовая система

Основанием для исключения из военного учета являются болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщины также признаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваниях половых органов со значительными нарушениями функций.

Постой, не пропусти еще один важный материал. Новый порядок военного учета в Украине: что тебе стоит знать, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.