Новый порядок военного учета в Украине: что нужно знать

Кабинет Министров утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно изменениям, предусматривается более серьезный контроль за взятием на учет, цифровизация многих процессов, обмен данными между разными органами власти, реестрами и работодателями подлежащих учету людей. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Какой существует военный учет в Украине

В Украине существует:

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общий учет — на нем находятся военнообязанные, не забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военного положения;

специальный военный учет — на нем находятся военнообязанные, забронированные за органами госвласти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время.

Изменения в военном учете: главное

В первую очередь становиться на военный учет нужно с 16 лет. То есть теперь военному учету подлежат украинцы с 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет.

Чтобы устроиться на работу или учебу военнообязанному, нужно предъявить актуальный военный билет. Сделать это также можно будет через Дію.

Подать данные в военкомат также можно будет через веб-портал Дія. Порядок и механизм должны разработать в Минобороны.

Также руководители предприятий должны уведомлять работников о призыве и доводить приказ об этом под подпись.

Все центры занятости будут представлять информацию о безработных военнообязанных.

Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны стать на военный учет. Остальные — по желанию. При этом женщины-врачи или фармацевты, которые не состояли на военном учете до утверждения этого постановления, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года.

Учет военнообязанных украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства. Также они будут “способствовать” их возвращению в Украину во время мобилизации в военное время и особый период.

Призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с военного учета не снимаются.

Ранее мы рассказывали, будет ли новая волна мобилизации после Нового года.

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