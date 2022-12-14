Будет ли новая волна мобилизации в Украине после праздников? Ответ Минобороны

Украинцы давно интересуются, будет ли новая волна мобилизации в Украине. Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала 1+1 объяснила, будет ли еще одна волна мобилизации.

По ее словам, это зависит от потребностей войны. В частности, украинские силы также ощущают потери и нуждаются в восстановлении.

— Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от нужд войны. И кроме того, есть потери и потребность в восстановлении. Даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене…Не нужно из этого делать страшные прогнозы, — сказала Маляр.

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От чего зависит новая волна мобилизации

Новая волна мобилизации в Украине может быть, в случае необходимости:

восполнения потерь в Вооруженных Силах Украины;

восстановления раненых военных;

замены тех, кто воюет с начала полномасштабной войны.

Маляр добавила, что вопрос новой волны мобилизации в Украине будет обсуждаться после Нового года.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона говорил, что потребности в дополнительной мобилизации в нашей стране сейчас нет.

Он подчеркнул, что “у нас достаточно сегодня людей в секторе обороны”. Хотя добавил, что определенные организационные мероприятия по решению Генштаба по этому вопросу уже осуществляются.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать, чтобы мобилизация произошла согласно закону.

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