Вишневый соус для мяса на зиму: вкусная зимняя заготовка для всей семьи

Вишневый соус — это настоящая находка для тех, кто любит сочетать сладкое с мясным. Его изысканную кислинку ценят кулинары во всем мире: он прекрасно подходит к свинине, утке, индейке, а еще к сыру и даже грилю. Такой пряный аккомпанемент к блюду добавляет праздничные ноты даже самым простым блюдам.

И что самое приятное — вишневый соус можно заготовить на зиму, чтобы в холодное время иметь под рукой немного лета в банке.

В этом материале мы расскажем, как приготовить вишневый соус к мясу шаг за шагом, и поделимся советами по его хранению.

Вишневый соус к мясу

Ингредиенты:

Вишня без косточек — 1 кг.

Сахар — 100-150 г (по вкусу).

Чеснок — 2–3 зубчика.

Лук — 1 небольшой.

Уксус яблочный или винный — 2 ст. ложки.

Соль — 1 ч. ложка.

Молотый перец – (по вкусу).

Гвоздика (1–2 бутончика), корица, лавровый лист — по желанию.

Масло растительное — 2 ст. ложки.

Приготовление:

Вишни хорошо промыть, удалить косточки. Если они очень сочные — немного слить лишний сок. На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить чеснок. Тушить 2–3 минуты. В сковороду или кастрюлю добавить подготовленные вишни, сахар, специи, соль, уксус. Отлично перемешать. Тушить на среднем огне 25–30 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть, но не пересохнуть. Если хочешь однородную текстуру — измельчи соус блендером до нужной консистенции. Горячую душистую жидкость разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем до полного охлаждения.

Вишневый соус для мяса с карри и базиликом на зиму

Ингредиенты:

2 кг вишен (помытых и без косточек);

Перебиваем блендером и переливаем в сковороду. Добавляем:

2 стакана сахара;

4 равных чайные ложечки соли (без челки);

1 чайная ложка приправы карри;

полную чайную ложку сушеного чеснока;

чайную ложку паприки (или перца чили для большей остроты);

1 ровную чайную ложку черного молотого перца;

2 столовые ложки лимонного сока;

базилик;

мускатный орех.

Вкус такого ягодного наслаждения раскроется еще лучше через 2–3 недели после приготовления. Храни в прохладном темном месте.

Такой вишневый соус к мясу сочетает сладость, легкую кислинку и аромат специй, создавая идеальный акцент к мясным блюдам.

А вот еще три рецепта вишневого соуса к мясу: пряная заправка, которая не оставят равнодушными никого.

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