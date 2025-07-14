Вишневый соус для мяса на зиму: вкусная зимняя заготовка для всей семьи

Фото Pixabay Вишневый соус — это настоящая находка для тех, кто любит сочетать сладкое с мясным. Его изысканную кислинку ценят кулинары во всем мире: он прекрасно подходит к свинине, утке, индейке, а еще к сыру и даже грилю. Такой пряный аккомпанемент к блюду добавляет праздничные ноты даже самым простым блюдам. И что самое приятное — вишневый соус можно заготовить на зиму, чтобы в холодное время иметь под рукой немного лета в банке. В этом материале мы расскажем, как приготовить вишневый соус к мясу шаг за шагом, и поделимся советами по его хранению. Вишневый соус к мясу Ингредиенты: Вишня без косточек — 1 кг. Сахар — 100-150 г (по вкусу). Чеснок — 2–3 зубчика. Лук — 1 небольшой. Уксус яблочный или винный — 2 ст. ложки. Соль — 1 ч. ложка. Молотый перец – (по вкусу). Гвоздика (1–2 бутончика), корица, лавровый лист — по желанию. Масло растительное — 2 ст. ложки. Приготовление: Вишни хорошо промыть, удалить косточки. Если они очень сочные — немного слить лишний сок. На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить чеснок. Тушить 2–3 минуты. В сковороду или кастрюлю добавить подготовленные вишни, сахар, специи, соль, уксус. Отлично перемешать. Тушить на среднем огне 25–30 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть, но не пересохнуть. Если хочешь однородную текстуру — измельчи соус блендером до нужной консистенции. Горячую душистую жидкость разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем до полного охлаждения. Читать по теме Соус песто: с чем едят, как совмещать с продуктами и как хранить Читай подробнее, с чем едят соус Песто и лучшие сочетания продуктов — в нашем материале Вишневый соус для мяса с карри и базиликом на зиму Ингредиенты: 2 кг вишен (помытых и без косточек); Перебиваем блендером и переливаем в сковороду. Добавляем: 2 стакана сахара; 4 равных чайные ложечки соли (без челки); 1 чайная ложка приправы карри; полную чайную ложку сушеного чеснока; чайную ложку паприки (или перца чили для большей остроты); 1 ровную чайную ложку черного молотого перца; 2 столовые ложки лимонного сока; базилик; мускатный орех. Вкус такого ягодного наслаждения раскроется еще лучше через 2–3 недели после приготовления. Храни в прохладном темном месте. Такой вишневый соус к мясу сочетает сладость, легкую кислинку и аромат специй, создавая идеальный акцент к мясным блюдам. А вот еще три рецепта вишневого соуса к мясу: пряная заправка, которая не оставят равнодушными никого. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter