Как запечь яблоки в духовке: простой рецепт

Яблоки — простой продукт, из которого можно быстро приготовить ароматный домашний десерт. Для этого не нужны сложные ингредиенты или много времени. Достаточно правильно подготовить фрукты и поставить их в духовку. Рассказываем, как запечь яблоки в духовке, чтобы они получились мягкими и хорошо пропеклись.

Запеченные яблоки в духовке — рецепт

Для приготовления понадобятся:

яблоки — 5–6 шт.;

вода — 50–70 мл;

корица — по желанию;

мед или сахар — по желанию.

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Как правильно запечь яблоки в духовке

Перед приготовлением яблоки нужно хорошо помыть и обсушить. Если планируешь запечь яблоки в духовке целыми, осторожно удали сердцевину ножом, но не прорезай фрукт насквозь. Так яблоко сохранит форму во время запекания.

Подготовленные плоды выложи в форму для запекания. На дно налей немного воды — это поможет яблокам не пересыхать во время приготовления. По желанию внутрь каждого фрукта можно добавить немного корицы, меда или сахара, но вкусными они будут и без начинки.

Далее поставь форму с подготовленными фруктами в духовку. Температуру установи на 180 °C.

Итак, сколько времени запекаются яблоки в духовке? В среднем им нужно 25–30 минут. Однако время зависит от размера и сорта яблок: крупные и твердые плоды могут готовиться дольше.

Готовность проверяй зубочисткой. Если она легко проходит сквозь кожицу и мякоть, яблоки можно доставать.

Такие печеные яблоки в духовке получаются мягкими внутри, но при этом хорошо держат форму. Если фрукты начали трескаться, это не означает, что десерт испорчен — наоборот, обычно это свидетельствует об их готовности.

Готовые запеченные яблоки в духовке можно подавать сразу после приготовления. По желанию сверху добавь немного меда, корицы, измельченных орехов или натурального йогурта.

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