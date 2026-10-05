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Как запечь яблоки в духовке: простой рецепт

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 октября 2026, 17:00 2 мин.
Запеченные яблоки в духовке: как правильно приготовить
Фото Pexels

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