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Як запекти яблука в духовці: простий рецепт

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 17:00 2 хв.
Запечені яблука в духовці: як правильно приготувати
Фото Pexels

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