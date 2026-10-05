Як запекти яблука в духовці: простий рецепт

Яблука — простий продукт, з якого можна швидко приготувати ароматний домашній десерт. Для цього не потрібні складні інгредієнти чи багато часу. Достатньо правильно підготувати фрукти та поставити їх у духовку. Розповідаємо, як запекти яблука в духовці, щоб вони вийшли м’якими та добре пропеклися.

Запечені яблука в духовці — рецепт

Для приготування знадобляться:

яблука — 5–6 шт.;

вода — 50–70 мл;

кориця — за бажанням;

мед або цукор — за бажанням.

Як правильно запекти яблука в духовці

Перед приготуванням яблука потрібно добре помити та обсушити. Якщо плануєш запекти яблука в духовці цілими, обережно видали серцевину ножем, але не прорізай фрукт наскрізь. Так яблуко збереже форму під час запікання.

Підготовлені плоди виклади у форму для запікання. На дно налий трохи води — це допоможе яблукам не пересихати під час приготування. За бажанням у середину кожного фрукта можна додати трохи кориці, меду або цукру, але смачними вони будуть і без начинки.

Далі постав форму з підготовленими фруктами у духовку. Температуру встанови на 180 °C.

Тож, скільки часу запікаються яблука в духовці? Так, у середньому їм потрібно 25–30 хвилин. Однак час залежить від розміру та сорту яблук: великі й тверді плоди можуть готуватися довше.

Готовність перевіряй зубочисткою. Якщо вона легко проходить крізь шкірку та м’якоть, яблука можна діставати.

Такі печені яблука в духовці виходять м’якими всередині, але при цьому добре тримають форму. Якщо фрукти почали розтріскуватися, це не означає, що десерт зіпсований — навпаки, зазвичай це свідчить про їхню готовність.

Готові запечені яблука в духовці можна подавати одразу після приготування. За бажанням зверху додай трохи меду, кориці, подрібнених горіхів або натурального йогурту.

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