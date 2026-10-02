Варення з гарбуза на зиму: рецепти класичних та незвичних закруток в домашніх умовах

Гарбуз вважається по-справжньому цінною їжею восени. Адже в ньому міститься багато корисних мікроелементів та вітамінів.

Якщо тобі вже набрид гарбуз у запеченій варіації, можеш приготувати з нього відмінний десерт, яким смакуватимеш в найхолодніші дні цього року. Як приготувати варення з гарбуза на зиму — читай в матеріалі.

Варення з гарбуза із курагою: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 кг гарбуза;

300 г кураги;

700 г цукру;

1,5 ч. л. лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Гарбузовий м’якуш наріж невеликими кубиками й пересип цукром. Все це залиш на 3-4 години при кімнатній температурі. Це потрібно для того, щоб гарбуз пустив сік. Далі промий курагу і залий на кілька годин гарячою водою. Потім обсуши її й наріж невеликими смужками. У каструлю висип гарбуз з цукром. Далі постав на плиту та вари на невеликому вогні приблизно 10 хв. Додай туди курагу і лимонну кислоту. Перемішай та готуй ще 30 хвилин. В кінці варіння варення з гарбуза загусне. Гарячу суміш розлий в стерилізовані банки.

Гарбузове варення: класичний рецепт

Інгредієнти:

1 кг цукру;

1 кг гарбуза;

склянка води.

Читати на тему Коли збирати врожай гарбуза і як не проґавити правильний момент Розповідаємо, як правильно збирати гарбуз.

Спосіб приготування:

В першу чергу звари цукровий сироп. Після перевірки на готовність, наріж гарбуз на невеликі квадратики. Полий сиропом і вари в кілька етапів. Постав місткість на плиту, доведи до кипіння, провари ще 7 хв. Після цього прибери таз з плити й дай суміші трохи охолонути. Повтори це ще двічі. Після цього десерт остуди, розклади по банках. Прибери на зберігання в погріб.

Варення з гарбуза та цитрусових: рецепт

Інгредієнти:

1 кг апельсинів;

800 г цукру;

1 лимон;

1 кг гарбуза.

Спосіб приготування:

Гарбуз почисть від шкірки, видали з нього насіння. М’якуш поріж на квадратики. Це ж саме пророби з апельсинами та лимоном. Візьми велику миску, висип порізані інгредієнти, додай вказану кількість цукру і помісти в темне місце на всю ніч. Вже вранці постав суміш на повільний вогонь. Таким чином вари її протягом 40 хвилин. Після цього розклади по чистих банках, накрий стерилізованою кришкою. Постав варення в холодне місце.

Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.

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