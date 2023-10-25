Їжа та рецепти

Варення з гарбуза на зиму: рецепти класичних та незвичних закруток в домашніх умовах

Анна Голішевська, редакторка сайту 25 Жовтня 2023, 20:45
гарбуз
Фото: Unsplash

Більше новин
Сум після сексу
Замість виру емоцій — сльози? Чому виникає сум після оргазму та чи нормально це: пояснення сексологині
Стиль серіалу Друзі: як одягати у стилі героїв
Одягатися, як улюблений герой чи героїня! Розбираємо стиль культового серіалу Друзі
Коктейлі на Гелловін рецепти
Смачно, аж страшно! Прості рецепти коктейлів на Гелловін
Варення з гарбуза на зиму: рецепти класичних та незвичних закруток в домашніх умовах
Фільм П’ять ночей із Фредді: коли вийде в Україні та що відомо про кінострічку
Дивитись більше

Матеріали по темі

Нутелла — рецепт покроково в домашніх умовах
Побешкетуємо? Покроковий рецепт домашньої нутелли
маршмеллоу рецепт
Солодкі хмаринки для твого какао: як приготувати маршмеллоу — простий рецепт
вино
Яблучне вино в домашніх умовах: головні правила приготування та лайфхаки
Гарбузовий чизкейк
Ніжність, легкість й смакота! Рецепт гарбузового чизкейка

Відео
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей

135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Кожен бій — це кров та піт піхотинців: унікальний репортаж із “зачарованого” Серебрянського лісу
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Тепер міни не страшні? Що відомо про навчання українських ВМС у Великій Британії та розмінування Чорного моря
0:02:58
Холодний Яр
Набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Одкровення холодноярівців з-під Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 26 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка
0:05:00
Втратив руку у важких боях: як допомогти захиснику Геннадію Сисоєву
Тягнуся взяти автомат, а руки немає. Історія захисника Геннадія Сисоєва та як можна йому допомогти
0:06:58
Електронна мобілізація
Ловити на вулиці більше не будуть? Що передбачає електронний реєстр військовослужбовців та коли запрацює
Більше відео
міфи про секс
Читати далі
Після 60 — целібат, а за оргазм відповідає точка G? Розвінчуємо міфи про секс
Реєстрація на Green Card 2025: як її отримати
Читати далі
Ти ще встигаєш виграти мрію! Як зареєструватися на Green Card 2025 — важливі правила участі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь