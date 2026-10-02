Варення з гарбуза на зиму: рецепти класичних та незвичних закруток в домашніх умовах

Гарбуз вважається по-справжньому цінною їжею восени. Адже в ньому міститься багато корисних мікроелементів та вітамінів.
Якщо тобі вже набрид гарбуз у запеченій варіації, можеш приготувати з нього відмінний десерт, яким смакуватимеш в найхолодніші дні цього року. Як приготувати варення з гарбуза на зиму — читай в матеріалі.
Варення з гарбуза із курагою: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 кг гарбуза;
- 300 г кураги;
- 700 г цукру;
- 1,5 ч. л. лимонної кислоти.
Спосіб приготування:
- Гарбузовий м’якуш наріж невеликими кубиками й пересип цукром.
- Все це залиш на 3-4 години при кімнатній температурі. Це потрібно для того, щоб гарбуз пустив сік.
- Далі промий курагу і залий на кілька годин гарячою водою. Потім обсуши її й наріж невеликими смужками.
- У каструлю висип гарбуз з цукром. Далі постав на плиту та вари на невеликому вогні приблизно 10 хв.
- Додай туди курагу і лимонну кислоту. Перемішай та готуй ще 30 хвилин. В кінці варіння варення з гарбуза загусне. Гарячу суміш розлий в стерилізовані банки.
Гарбузове варення: класичний рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг цукру;
- 1 кг гарбуза;
- склянка води.
Спосіб приготування:
- В першу чергу звари цукровий сироп. Після перевірки на готовність, наріж гарбуз на невеликі квадратики.
- Полий сиропом і вари в кілька етапів. Постав місткість на плиту, доведи до кипіння, провари ще 7 хв.
- Після цього прибери таз з плити й дай суміші трохи охолонути.
- Повтори це ще двічі. Після цього десерт остуди, розклади по банках.
- Прибери на зберігання в погріб.
Варення з гарбуза та цитрусових: рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг апельсинів;
- 800 г цукру;
- 1 лимон;
- 1 кг гарбуза.
Спосіб приготування:
- Гарбуз почисть від шкірки, видали з нього насіння. М’якуш поріж на квадратики.
- Це ж саме пророби з апельсинами та лимоном. Візьми велику миску, висип порізані інгредієнти, додай вказану кількість цукру і помісти в темне місце на всю ніч.
- Вже вранці постав суміш на повільний вогонь. Таким чином вари її протягом 40 хвилин.
- Після цього розклади по чистих банках, накрий стерилізованою кришкою.
- Постав варення в холодне місце.
Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.
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