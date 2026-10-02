Стиль життя Їжа та рецепти

Варення з гарбуза на зиму: рецепти класичних та незвичних закруток в домашніх умовах

Анна Голішевська, редакторка сайту 02 Жовтня 2026, 17:30 2 хв.
варення з гарбуза
Фото Unsplash

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