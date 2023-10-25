Варення з гарбуза на зиму: рецепти класичних та незвичних закруток в домашніх умовах

Гарбуз вважається по-справжньому цінною їжею восени. Адже в ньому міститься багато корисних мікроелементів та вітамінів.
Якщо тобі вже набрид гарбуз у запеченій варіації, можеш приготувати з нього відмінний десерт, яким смакуватимеш в найхолодніші дні цього року. Як приготувати варення з гарбуза на зиму — читай в матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.
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