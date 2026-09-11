Квасоля в томаті на зиму: як приготувати смачніше, ніж у магазині

Квасолю в томаті без проблем можна знайти на полицях магазинів. Але навіщо купувати баночку, якщо під рукою є домашні помідори, квасоля та інші овочі?
До того ж домашня заготівля може вийти смачнішою за магазинну. Ми підготували тобі два рецепти квасолі в томаті на зиму: один — перевірена класика, другий — з морквою та грибами. Обидва дуже поживні і смачні.
Квасоля в томаті на зиму: класичний рецепт
Інгредієнти
- 1 кг сухої білої або червоної квасолі
- 2 кг стиглих помідорів
- 5 ст. л. цукру
- 1,5 ст. л. солі
- 3 ст. л. олії
- 3 ст. л. оцту 9%
- 2 зубчики часнику
- чорний мелений перець
Як закрити квасолю в томаті на зиму
- Квасолю промий, залий холодною водою і залиш на ніч. Вранці воду злий, залий свіжою та відвари боби до напівготовності — вони не мають розваритися.
- Помідори перебий блендером, а потім протри через сито, щоб соус був однорідним. Перелий його в каструлю і провари приблизно 10 хвилин.
- Додай квасолю, сіль, цукор, олію, подрібнений часник і перець. Перемішай та тушкуй на невеликому вогні. Для білої квасолі достатньо десь 20 хвилин, червоній може знадобитися близько 30 хвилин. Наприкінці влий оцет.
- Гарячу квасолю разом із соусом розклади у стерилізовані банки та герметично закрути. Переверни банки догори дном, накрий ковдрою і залиш охолонути.
Взимку тау квасолю можна їсти як гарнір, додавати до супу, подавати з котлетами або смаженою курятиною.
Квасоля в томаті на зиму: рецепт з грибами та овочами
А ось тобі цікавіший варіант, який підійде для посту — з грибами, морквою, цибулею. Відкриваєш баночку — і вечеря готова.
Інгредієнти
- 350 г сухої квасолі
- 400 г печериць
- 1 цибулина
- 1 морква
- 700 г помідорів
- 2 ст. л. олії
- 1 зубчик часнику
- 1–2 лаврові листки
- 1 ст. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- чорний перець
- 1–2 ст. л. оцту 9%
Як закрити квасолю в томаті на зиму з грибами
- Квасолю замочи на ніч, потім промий і відвари майже до готовності.
- Помідори перебий блендером.
- Цибулю наріж, моркву натри, а печериці поріж досить великими шматочками.
- Спочатку обсмаж цибулю та моркву на олії, потім додай гриби й готуй ще близько 10 хвилин.
- Влий томатне пюре, додай часник, лавровий лист, сіль, цукор і перець. Провари соус приблизно 10 хвилин, після чого додай квасолю. Тушкуй усе разом ще 25–30 хвилин.
- Наприкінці додай оцет.
Гарячу суміш розклади по стерилізованих банках, закрути кришками, переверни та залиш під теплою ковдрою до остигання.
Зверни увагу: квасолю потрібно добре проварити, а банки та кришки простерилізувати. І не зменшувати кількість оцту навмання. Тоді консерви зберігатимуться довго. Бажано тримати їх у відносно прохолодному місці — коморі, погребі, або на балконі, якщо дозволяє погода за вікном.
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Джерело фото: Рinterest.
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