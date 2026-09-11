Квасоля в томаті на зиму: як приготувати смачніше, ніж у магазині

Квасолю в томаті без проблем можна знайти на полицях магазинів. Але навіщо купувати баночку, якщо під рукою є домашні помідори, квасоля та інші овочі?

До того ж домашня заготівля може вийти смачнішою за магазинну. Ми підготували тобі два рецепти квасолі в томаті на зиму: один — перевірена класика, другий — з морквою та грибами. Обидва дуже поживні і смачні.

Квасоля в томаті на зиму: класичний рецепт

Інгредієнти

1 кг сухої білої або червоної квасолі

2 кг стиглих помідорів

5 ст. л. цукру

1,5 ст. л. солі

3 ст. л. олії

3 ст. л. оцту 9%

2 зубчики часнику

чорний мелений перець

Як закрити квасолю в томаті на зиму

Квасолю промий, залий холодною водою і залиш на ніч. Вранці воду злий, залий свіжою та відвари боби до напівготовності — вони не мають розваритися. Помідори перебий блендером, а потім протри через сито, щоб соус був однорідним. Перелий його в каструлю і провари приблизно 10 хвилин. Додай квасолю, сіль, цукор, олію, подрібнений часник і перець. Перемішай та тушкуй на невеликому вогні. Для білої квасолі достатньо десь 20 хвилин, червоній може знадобитися близько 30 хвилин. Наприкінці влий оцет. Гарячу квасолю разом із соусом розклади у стерилізовані банки та герметично закрути. Переверни банки догори дном, накрий ковдрою і залиш охолонути.

Взимку тау квасолю можна їсти як гарнір, додавати до супу, подавати з котлетами або смаженою курятиною.

Квасоля в томаті на зиму: рецепт з грибами та овочами

А ось тобі цікавіший варіант, який підійде для посту — з грибами, морквою, цибулею. Відкриваєш баночку — і вечеря готова.

Інгредієнти

350 г сухої квасолі

400 г печериць

1 цибулина

1 морква

700 г помідорів

2 ст. л. олії

1 зубчик часнику

1–2 лаврові листки

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

чорний перець

1–2 ст. л. оцту 9%

Як закрити квасолю в томаті на зиму з грибами

Квасолю замочи на ніч, потім промий і відвари майже до готовності. Помідори перебий блендером. Цибулю наріж, моркву натри, а печериці поріж досить великими шматочками. Спочатку обсмаж цибулю та моркву на олії, потім додай гриби й готуй ще близько 10 хвилин. Влий томатне пюре, додай часник, лавровий лист, сіль, цукор і перець. Провари соус приблизно 10 хвилин, після чого додай квасолю. Тушкуй усе разом ще 25–30 хвилин. Наприкінці додай оцет.

Гарячу суміш розклади по стерилізованих банках, закрути кришками, переверни та залиш під теплою ковдрою до остигання.

Зверни увагу: квасолю потрібно добре проварити, а банки та кришки простерилізувати. І не зменшувати кількість оцту навмання. Тоді консерви зберігатимуться довго. Бажано тримати їх у відносно прохолодному місці — коморі, погребі, або на балконі, якщо дозволяє погода за вікном.

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Джерело фото: Рinterest.

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