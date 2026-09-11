Застосунок Gemini став доступним для Windows: що треба знати

Технологічна компанія Google повідомила про запуск застосунку Gemini для операційної системи Windows. Застосунок було розроблено для безперебійної роботи разом із щоденними програмами.

Про це у четвер, 10 вересня, повідомила пресслужба Google.

Застосунок Gemini для Windows: як використовувати

У компанії розповіли, як можна використовувати застосунок Gemini для Windows безпосередньо з робочого столу комп’ютера:

для миттєвого доступу до Gemini натисни Alt + пробіл на ПК, щоб відкрити Gemini поверх поточної роботи. Таким способом ти можеш швидко отримати необхідну допомогу від чат-боту та одразу повернутися до робочого процесу; виконуй об’ємну роботу з допомогою застосунку Gemini у спеціально відведеному робочому просторі — із багатоетапними завданнями допоможе особистий агент зі штучним інтелектом Gemini Spark. Також застосунок може працювати з необхідною інформацією безпосередньо із Gmail та Google Диск; створюй зображення за допомогою Nano Banana та високоякісне відео через Gemini Omni теж безпосередньо зі свого робочого столу.

У Google зазначають, що застосунок під час роботи не уповільнює комп’ютер і наразі він доступний в усьому світі для операційних систем Windows 10 та 11. Завантажити його можна на сайті Google.

У квітні 2026 року Google запустила застосунок Gemini для операційної системи macOS.

Раніше ми розповідали про те, що Google тестує головну сторінку без кнопки пошуку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!