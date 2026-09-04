Українські інновації, які помітили в Європі: від ШІ для покупок до нової енергетики

Українські технологічні компанії дедалі частіше створюють рішення не лише для локального ринку. У 2026 році Європейська інноваційна рада (EIC) відібрала 41 український стартап і мале або середнє підприємство в межах спеціального конкурсу Ukrainian Tech Call. Загальний обсяг підтримки становить €20 млн, а окремі проєкти отримують від €300 тис. до €500 тис.

Серед відібраних — розробки для медицини, енергетики, агросектору, відбудови та штучного інтелекту. Farsight Vision працює над технологією виявлення та локалізації дронів біля аеропортів і критичної інфраструктури без залежності від GPS або радіосигналів.

Anotherland створює платформу, яка перетворює архітектурні та інженерні моделі на цифрові двійники й VR/AR-візуалізації для проєктів відбудови. Innovinnprom застосовує ШІ для прогнозування псування зерна у сховищах, а Sirocco Energy розробляє компактні вітрові турбіни для децентралізованої генерації.

У списку також є медичні та екологічні технології. Svarmed розвиває систему біозварювання тканин із керуванням енергією в реальному часі, Cliniccards — ШІ для 3D-діагностики у стоматології, а Mycelia Tech працює над матеріалом, схожим на шкіру, з грибного міцелію та рослинної сировини.

ШІ, який має знати, що насправді продається в магазинах

Ще один учасник програми — PriceHub.AI, новий проєкт команди E-Katalog. Його задача близька до ситуації, з якою стикався майже кожен: як вибрати товар серед сотень моделей, характеристик, магазинів і суперечливих відгуків.

Замість роботи з десятками фільтрів користувач може сформулювати потребу звичайною мовою: наприклад, попросити ноутбук для монтажу відео в подорожах у конкретному бюджеті. PriceHub.AI має сам визначити важливі критерії, знайти відповідні моделі, перевірити доступні конфігурації та актуальні пропозиції магазинів.

Основа системи — дані, які E-Katalog структурує понад 20 років: характеристики товарів, ціни, продавці та наявність. Це важлива відмінність від звичайної розмови з мовною моделлю. У PriceHub.AI ШІ використовується як інтерфейс до даних, які система попередньо знаходить і зіставляє.

Сервіс також може порівнювати пропозиції різних продавців, показувати історію зміни ціни, підбирати альтернативи та узагальнювати досвід покупців. При цьому система має розпізнавати, коли магазини під різними назвами або артикулами продають фактично одну модель і комплектацію.



PriceHub.AI отримав близько €500 тис. на розвиток технологічного ядра, локальних моделей та оркестратора, а також підготовку продукту до ринкового тестування. Перший повний тест команда планує провести в Україні, після чого — масштабувати сервіс на Польщу, Велику Британію, США та інші ринки.

Приклади учасників Ukrainian Tech Call показують, наскільки різними можуть бути українські технологічні проєкти: від безпеки інфраструктури й медицини до енергетики та щоденного вибору товарів. Сам EIC пояснює мету програми як допомогу deep-tech-компаніям перейти від розробки до демонстрації технологій у реальних умовах та комерціалізації.

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