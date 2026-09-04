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Українські інновації, які помітили в Європі: від ШІ для покупок до нової енергетики

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Вересня 2026, 16:52 3 хв.
Українські технології виходять на світовий ринок
Фото Pexels

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