На Рівненщині чоловік підробив довідку МСЕК за допомогою ChatGPT: який штраф отримав

Житель Рівненщини намагався отримати відстрочку від мобілізації за допомогою фальшивої довідки про інвалідність дружини. Для створення документа він використав ChatGPT та графічний редактор. Сарненський районний суд визнав чоловіка винним і призначив йому штраф у 17 тисяч гривень. Про це йдеться у вироку Сарненського районного суду Рівненської області від 24 серпня 2026 року.

Як чоловік підробив довідку МСЕК

За матеріалами справи, чоловік вирішив виготовити документ, який мав підтверджувати право на відстрочку від призову під час мобілізації. Йшлося про довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

Для цього він знайшов в інтернеті зразок відповідної довідки та скористався персональним комп’ютером. Під час виготовлення фальшивого документа чоловік застосував функціональні та генеративні можливості ChatGPT, а також графічний редактор.

У підробленій довідці зазначалося, що його дружина 3 жовтня 2024 року пройшла первинний огляд в обласній МСЕК та отримала II групу інвалідності безстроково через загальне захворювання.

Насправді такий документ медико-соціальна експертна комісія не видавала. Після створення фальшивої довідки чоловік роздрукував її на кольоровому принтері у себе вдома.

Читати на тему Скасування інвалідності в Україні: що варто знати про перевірку та анулювання рішень МСЕК Чи дійсно можуть скасувати рішення МСЕК?

Фальшиву довідку подали для отримання відстрочки

17 лютого 2026 року чоловік звернувся до Центру надання адміністративних послуг Сарненської міської ради. Разом із заявою про відстрочку він подав завірену копію підробленої довідки як підтвердження наявності відповідної підстави.

Таким чином він намагався отримати право не бути призваним на військову службу під час мобілізації.

Підробку згодом викрили. У суді чоловік визнав свою провину, погодився з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, та розкаявся. Також він сприяв розкриттю правопорушення.

Суд врахував, що раніше чоловік не мав судимостей, позитивно характеризувався за місцем проживання, а обставин, які обтяжували б покарання, не встановили.

Його дії кваліфікували за частиною 1 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України — за підроблення офіційного документа та використання завідомо підробленого документа.

За підробку довідки суд призначив чоловікові штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а за її використання — ще 850 гривень. Водночас за сукупністю кримінальних правопорушень остаточним покаранням став штраф у 17 тисяч гривень.

Раніше ми писали, чи відбувається мобілізація людей з інвалідністю 3 групи— читай в матеріалі, чи підлягають призову люди, які мають відповідне рішення МСЕК. на рус дослівно все це

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!