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На Рівненщині чоловік підробив довідку МСЕК за допомогою ChatGPT: який штраф отримав

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Вересня 2026, 14:00 3 хв.
На Рівненщині чоловік підробив довідку МСЕК за допомогою ChatGP
Фото Pexels

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