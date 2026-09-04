В Ровенской области мужчина подделал справку МСЭК с помощью ChatGPT: какой штраф получил

Житель Ровенской области пытался получить отсрочку от мобилизации с помощью поддельной справки об инвалидности жены. Для создания документа он использовал ChatGPT и графический редактор. Сарненский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен. Об этом говорится в приговоре Сарненского районного суда Ровенской области от 24 августа 2026 года.

Как мужчина подделал справку МСЭК

Согласно материалам дела, мужчина решил изготовить документ, который должен был подтверждать право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Речь шла о справке к акту освидетельствования медико-социальной экспертной комиссией.

Для этого он нашел в интернете образец соответствующей справки и воспользовался персональным компьютером. При изготовлении поддельного документа мужчина применил функциональные и генеративные возможности ChatGPT, а также графический редактор.

В поддельной справке указывалось, что его жена 3 октября 2024 года прошла первичный осмотр в областной МСЭК и получила II группу инвалидности бессрочно из-за общего заболевания.

На самом деле такой документ медико-социальная экспертная комиссия не выдавала. После создания поддельной справки мужчина распечатал ее на цветном принтере у себя дома.

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Поддельную справку подали для получения отсрочки

17 февраля 2026 года мужчина обратился в Центр предоставления административных услуг Сарненского городского совета. Вместе с заявлением об отсрочке он подал заверенную копию поддельной справки как подтверждение наличия соответствующего основания.

Таким образом он пытался получить право не быть призванным на военную службу во время мобилизации.

Подделку впоследствии разоблачили. В суде мужчина признал свою вину, согласился с обстоятельствами, установленными во время досудебного расследования, и раскаялся. Также он способствовал раскрытию правонарушения.

Суд учел, что ранее мужчина не имел судимостей, положительно характеризовался по месту жительства, а обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

Его действия квалифицировали по части 1 и части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — за подделку официального документа и использование заведомо поддельного документа.

За подделку справки суд назначил мужчине штраф в размере 17 тысяч гривен, а за ее использование — еще 850 гривен. Вместе с тем по совокупности уголовных правонарушений окончательным наказанием стал штраф в размере 17 тысяч гривен.

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