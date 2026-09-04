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В Ровенской области мужчина подделал справку МСЭК с помощью ChatGPT: какой штраф получил

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 сентября 2026, 14:00 3 мин.
В Ровенской области мужчина подделал справку МСЭК с помощью ChatGPT
Фото Pexels

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