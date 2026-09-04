Польша закрывает небо с 10 сентября 2026: будут ли летать пассажирские самолеты

В Польше с 10 вересня по 9 декабря 2026 года вводят ограничения воздушного движения в восточной части страны, вдоль границ Украины и Беларуси.

Будут ли выполняться пассажирские перевозки из ближайших к границе с Украиной аэропортов и почему Польша вводит подобные ограничения — в материале.

Польша закрывает небо с 10 сентября 2026

Польское агентство аэронавигационных услуг PANSA объявило о введении на востоке страны ограничений воздушного движения в форме специальной зоны EP R131. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши DORSZ.

Важно, что эти ограничения не означают, что небо полностью закрыто для пассажирской авиации.

Зона EP R131 охватывает пространство от земли до уровня FL95 — примерно 3 км высоты. Пассажирские самолеты выполняют рейсы на значительно большей высоте и под действие ограничений не попадают.

Украинцы, которые летают из польских аэропортов, не почувствуют этого запрета. Рейсы не отменяются, прекращения пассажирского авиасообщения не будет.

Зона ограничения полетов будет простираться примерно на 20–50 км вглубь польской территории в зависимости от конкретного участка.

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EP R131 стала продолжением предыдущей ограниченной зоны EP R130. PANSA подчеркивает, что вход в активную зону воздушных судов, которые не соответствуют установленным критериям, является нарушением польского авиационного законодательства.

PANSA не утверждает, что EP R131 вводят из-за конкретных российских атак, дронов или инцидентов на украинской границе.

В официальном сообщении указывается лишь, что зона вводится “по просьбе Оперативного командования Вооруженных сил” и “из-за необходимости обеспечения безопасности государства”.

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