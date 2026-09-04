Для тебя Новости

Польша закрывает небо с 10 сентября 2026: будут ли летать пассажирские самолеты

Ольга Петухова, редактор сайта 04 сентября 2026, 12:00 2 мин.
польша закрывает небо с 10 сентября
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь