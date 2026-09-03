Книжкова країна: организаторы перенесли фестиваль в Киеве из-за ситуации с безопасностью

Фестиваль Книжкова країна. Загадкова не состоится в запланированные даты, 17-20 сентября, из-за регулярных российских атак на Киев. Литературный фестиваль решили перенести на весну 2027 года.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщила пресс-служба Книжкової країни.

Книжкова країна. Загадкова: что известно о переносе фестиваля

Литературный фестиваль Книжкова країна. Загадкова был запланирован на 17-20 сентября, однако в начале месяца организаторы сообщили о необходимости переноса события из-за ситуации с безопасностью в Киеве.

— Готовили программу, большую книжную ярмарку, новые активности и сюрпризы. Работали над фестивалем каждый день и до последнего верили, что уже совсем скоро встретимся с вами на ВДНХ. Но, к сожалению, не все зависит от нас. Из-за ситуации в столице мы вынуждены перенести Книжкову країну. Загадкову на весну, — говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля выразили надежду, что за это время удастся организовать событие еще более масштабным и наполненным. В свою очередь издательства смогут возобновить работу после российских атак и подготовить новые книги, авторы успеют завершить новые рукописи, а типографии напечатают новые тиражи.

Книжкова країна — открытый фестиваль на территории ВДНХ в Киеве, который является самым масштабным литературным событием страны. В первый раз Книжкову країну провели в апреле 2024 года. В сентябре этого года мероприятие должно было состояться в шестой раз.

Напомним, что масштабная атака россиян 28 августа 2026 года особенно сильно ударила по книжным издательствам. На уничтоженном складе в Святопетровском Киевской области хранились тиражи Уроборос, Основы, Vivat, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА и Лаборатория. Только в этот день было уничтожено более 60 тыс. книг.

Фото: Книжкова країна

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