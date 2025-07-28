Читать, вайбовать, фоткаться: что готовит фестиваль Книжкова країна к новому сезону

В сентябре этого года столичная ВДНХ превратится в настоящую книжную оранжерею.

С 25 по 28 сентября здесь снова вырастет Книжкова країна, и на этот раз она будет “Плодовой”. Такую осеннюю тему выбрали организаторы фестиваля.

Потому что кроме книжных новинок, встреч с авторами и звездными гостями, фестиваль в этом году порадует еще и осенней эстетикой: гигантскими фруктами, фотозонами и садовыми мотивами, которые подчеркнут главное — самое время собирать урожай уютных историй, мыслей и вдохновения.

Книжкова країна: чего ожидать от осеннего сезона 2025 года

Фестиваль Книжкова країна пройдет уже в четвертый раз, и с каждым разом масштабы расширяются.

Прошлые сезоны собрали более 200 тысяч посетителей. На этот раз ожидается еще больше читателей и издательств.

К более чем сотне постоянных участников в этом году готовятся присоединиться и новые имена — как молодые авторы и издательства, так и именитые издательства, которые впервые примут участие в фестивале.

Читать по теме Не только TikTok: молодежь потратила 91 миллион на книги Эта государственная инициатива одновременно стимулирует чтение молодежи и финансово поддерживает издательский рынок.

Центральной темой фестиваля станет осенний урожай — как символ литературных достижений сезона. Поэтому рядом с книжными павильонами появятся гигантские плоды-фотозоны, а площадь перед первым павильоном превратится в фотогеничный осенний сад с уютными зонами для чтения и отдыха.

Книжкова країна: что в программе

Кроме традиционной книжной ярмарки, будет много других активностей и интересных событий.

Например, литературное сообщество Бабай будет отвечать за хорорную программу. А студия окололитературных игр ПереФарбований лис устроит активности для тех, кто любит и читать, и играть.

Важной частью станет программа #ФРОНТМЕНЫ — объединяющая литературные и творческие проекты, созданные военными и ветеранами.

В этом году впервые будет представлена большая иллюстраторская секция — с выставками, фотопроектами и тематическими мероприятиями. А еще будет — любимая многими программа Анны Завальской Родинні читання.

Специально на фестиваль из США приедет украинская блогер и писательница Катя Блёстка. Она проведет встречу на тему, которая волнует многих: Что люди скажут? Как не обращать внимания на мнение окружающих. Обещают живой диалог, откровенные ответы и автограф-сессию.

А еще будет Премия книжных блогеров. На этот раз жюри вместе с читателями будут выбирать самую обсуждаемую переводную книгу, изданную между сентябрем 2024-го и июлем 2025-го.

Длинный список опубликуют в ближайшее время на сайте фестиваля и в соцсетях — там же откроют голосование за короткий. А победителя назовут в субботу, 27 сентября, прямо во время церемонии.

Ну и куда же без активностей? Организаторы обещают их огромное количество: аниматоры, тематические мастер-классы, квесты, конкурсы, игры для детей и взрослых. В зоне игротеки можно будет купить настольную игру и сразу протестировать ее с друзьями или самими авторами.

А пока ты будешь готовиться к фестивалю, Вікна-новини уже подготовили подборку лучших художественных книг о моде, которые откроют для тебя закулисье фэшн-индустрии.

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