Книги о моде: подборка, которая откроет тебе новый мир стиля

Мода — это больше, чем просто выбор наряда. Это проявление культуры, бунт против стандартов, а иногда — даже молчаливая революция!

То, что мы носим, часто говорит больше, чем тысяча слов. И именно книги о моде — идеальный способ узнать, как одежда влияла и продолжает влиять на нас.

Вікна-новини подготовили для тебя подборку книг о моде, которая откроет для тебя закулисье фэшн-индустрии.

Книги о моде

Ukrainian Folk Fashion — Анна Сеник, Юрий Мельничук, Люсия Бондарь

Эта книга — не просто фотоальбом. Это любовь к Украине, зафиксированная в каждом кадре. Основательница украинской этнофотографии Анна Сеник вместе с этнографом Юрием Мельничуком и дизайнером Люсией Бондарь создали визуальный гид по традиционным нарядам со всех уголков страны.

В книге ты сможешь увидеть уникальную одежду девяти этнографических регионов, а также узнаешь о вышивке и украшениях. Издание показывает, что украинская мода — это не только тренд, а глубокая культурная память!

Буковинская традиционная одежда — Ярослава Кожолянко

Автор Ярослава Кожолянко сделала то, что до нее никто еще не делал. Она впервые в этнографической науке комплексно проанализировала эволюцию одежды Буковины. Издание дает не только описание, но и систематизацию составляющих народного костюма украинцев и молдаван региона.

Эта книга для тех, кто хочет больше, чем просто любоваться — а именно понимать, исследовать, анализировать стиль.

Тайна по имени Лагерфельд — Лоран Аллан-Карон

Карл Лагерфельд — икона, которую одновременно знали все и почти никто. Французский журналист Лоран Аллан-Карон расспросил близких дизайнера, чтобы составить портрет гения, который превратил свою жизнь в миф. Благодаря книге ты поймешь, почему немецкий модельер прятал свой возраст, менял биографию и что же на самом деле скрывали в себе его темные очки.

Прочитай эту лучшую книгу о моде, чтобы понять, как стиль и личность могут стать одним целым и почему это так очаровывает!

Украинская мода: от трипольцев до поколения стекла — Зинаида Васина

История украинской моды еще никогда не была такой увлекательной. Автор Зинаида Васина провела читателей через тысячелетия — от трипольской керамики до современных дизайнеров. В книге найдешь много информации о ремеслах, социальных изменениях и стиле как проявлении времени.

Книга — must-have для всех, кто хочет знать, что мода — не только подиум, а часть истории и самосознания нации.

Кроссовочная мания — Александре Пауэлс

Еще несколько десятков лет назад кроссовки были просто спортивной обувью. Сегодня — это символ статуса, инструмент самовыражения и объект коллекционирования. Журналист Александре Пауэлс погружает читателей во вселенную Nike, Adidas, Jordan, Puma и других брендов, объясняя, откуда взялся этот безумный феномен.

Стоит обратить внимание на эту книгу, чтобы понять, почему пара кроссовок может стоить, как аванс за квартиру, и что на самом деле стоит за дропами (микро-коллекции) и ресейлом (перепродажа вещей).

В любом случае выбирай то, что ближе к сердцу. Надеемся, что эти книги о моде и стиле будут для тебя полезными. Однако не только же мода важна! Ознакомься с подборкой книг об истории Украины для детей и подростков.

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