От уморительных до неловких: объявили краткий список Букеровской премии 2026

Объявлен короткий список Букеровской премии 2026 года, в который вошли шесть книг авторов из Англии, Шотландии, США и Ямайки. Краткий список (shortlist) отобрало жюри под руководством британской писательницы и телеведущей Мэри Берд.

Об этом сообщила во вторник, 22 сентября, пресс-служба литературной премии.

Краткий список Букеровской премии 2026

В краткий список Букеровской премии 2026 года попали романы Марлона Джеймса с Ямайки; М. Джона Гаррисона, Люка Кеннарда и Ребекки Перри из Англии; Дугласа Стюарта из Шотландии; а также Элизабет Страут из США:

Исчезающие (The Disappearers) – Марлон Джеймс;

(The Disappearers) – Марлон Джеймс; Конец всего (The End of Everything) – М. Джон Гаррисон;

(The End of Everything) – М. Джон Гаррисон; Черная сумка (Black Bag) – Люк Кеннард;

(Black Bag) – Люк Кеннард; Можно ли нам накормить короля (May We Feed the King) – Ребекка Перри;

(May We Feed the King) – Ребекка Перри; Джон от Джона (John of John) – Дуглас Стюарт;

(John of John) – Дуглас Стюарт; Вещи, которые мы никогда не говорим (The Things We Never Say) – Элизабет Страут.

В нынешнем shortlist есть два предыдущих победителя – это шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт (2020 год) и ямайский писатель Марлон Джеймс (2015 год).

Элизабет Страут – единственный автор в списке, который был номинирован ранее (короткий список 2022-го и длинный список 2016 года).

Ребекка Перри попала в shortlist Букеровской премии 2026 года с дебютным романом.

— Эти романы варьируются от уморительных до неловких, от пугающе странных до тревожно бытовых, от сильно шокирующих до интригующе сдержанных, — отметила глава жюри премии Мэри Берд.

Отмечается, что в своей основе эти книги рассуждают об идентичности как индивидуальной, так и коллективной, а также показывают силу, которая формирует людей. Эти шесть романов, охватывающих историческую прозу, современный реализм и близкое будущее, задают вопрос — что значит быть человеком в постоянно меняющемся мире.

Победителя премии объявят 9 ноября на церемонии в Лондоне.

Ранее мы рассказывали о книге-лауреате Букеровской премии 2025 года.

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