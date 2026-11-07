Невыносимая боль и ранки во рту: что такое стоматит и как его лечить

Гигиена и здоровье полости рта очень важны, ведь там живут бактерии. Проблемы во рту могут сигнализировать о ряде заболеваний. Если в полости рта появились ранки — это может быть стоматит. Читай в нашем материале, что такое стоматит и как его лечить.

Что такое стоматит и почему он возникает

Стоматит — это заболевание полости рта, при котором во рту появляются болезненные ранки. Слизистая воспаляется, а ранки могут возникать на щеках, языке, деснах, губах и миндалинах.

Стоматит возникает из-за ряда проблем:

недостаточная гигиена полости рта;

инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые);

заболевание желудочно-кишечного тракта;

нехватка витаминов;

травмы.

Игнорирование стоматита приводит к снижению иммунитета, а в некоторых случаях даже к интоксикации и лихорадке. Важно сразу распознать симптомы стоматита.

Симптомы стоматита

Стоматит проявляется не только в виде ранок. Отследи и другие симптомы.

Появление характерных язв и ранок в полости рта. Белый или желтый налет в полости рта. Красные десна. Увеличение лимфоузлов. Привкус крови или гнилости во рту. Боль во рту. Неприятный запах изо рта.

При обострении стоматита также наблюдается повышенная температура тела и сильная боль при малейших движениях языком.

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Как лечить стоматит

Если у тебя есть подозрение на стоматит, нужно посетить врача. А если такой возможности нет, читай советы, как лечить стоматит у детей и взрослых.

Семейный врач Маргарита Зан рассказала, как помочь снять болезненные проявления стоматита в домашних условиях.

Прежде всего нужно обезболить болевые ощущения. В этом помогут Нурофен или Панадол. Далее необходимо обрабатывать полость рта. Для этого можно использовать Стоматидин, Холисал или раствор соды. Обрабатывай рот два – три раза в день за полчаса до еды. Чтобы избежать болевых ощущений, ешь измельченную пюреобразную пищу, желательно прохладную.

В случае, если ранки не заживают, нужно срочно идти к врачу. Он назначит лечение глюкокортикоидами или терапию витаминами.

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