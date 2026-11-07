Невыносимая боль и ранки во рту: что такое стоматит и как его лечить

Гигиена и здоровье полости рта очень важны, ведь там живут бактерии. Проблемы во рту могут сигнализировать о ряде заболеваний. Если в полости рта появились ранки — это может быть стоматит. Читай в нашем материале, что такое стоматит и как его лечить.
Что такое стоматит и почему он возникает
Стоматит — это заболевание полости рта, при котором во рту появляются болезненные ранки. Слизистая воспаляется, а ранки могут возникать на щеках, языке, деснах, губах и миндалинах.
Стоматит возникает из-за ряда проблем:
- недостаточная гигиена полости рта;
- инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые);
- заболевание желудочно-кишечного тракта;
- нехватка витаминов;
- травмы.
Игнорирование стоматита приводит к снижению иммунитета, а в некоторых случаях даже к интоксикации и лихорадке. Важно сразу распознать симптомы стоматита.
Симптомы стоматита
Стоматит проявляется не только в виде ранок. Отследи и другие симптомы.
- Появление характерных язв и ранок в полости рта.
- Белый или желтый налет в полости рта.
- Красные десна.
- Увеличение лимфоузлов.
- Привкус крови или гнилости во рту.
- Боль во рту.
- Неприятный запах изо рта.
При обострении стоматита также наблюдается повышенная температура тела и сильная боль при малейших движениях языком.
Как лечить стоматит
Если у тебя есть подозрение на стоматит, нужно посетить врача. А если такой возможности нет, читай советы, как лечить стоматит у детей и взрослых.
Семейный врач Маргарита Зан рассказала, как помочь снять болезненные проявления стоматита в домашних условиях.
- Прежде всего нужно обезболить болевые ощущения. В этом помогут Нурофен или Панадол.
- Далее необходимо обрабатывать полость рта. Для этого можно использовать Стоматидин, Холисал или раствор соды. Обрабатывай рот два – три раза в день за полчаса до еды.
- Чтобы избежать болевых ощущений, ешь измельченную пюреобразную пищу, желательно прохладную.
В случае, если ранки не заживают, нужно срочно идти к врачу. Он назначит лечение глюкокортикоидами или терапию витаминами.
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