Невыносимая боль и ранки во рту: что такое стоматит и как его лечить

Гигиена и здоровье полости рта очень важны, ведь там живут бактерии. Проблемы во рту могут сигнализировать о ряде заболеваний. Если в полости рта появились ранки — это может быть стоматит. Читай в нашем материале, что такое стоматит и как его лечить.
Стоматит — это заболевание полости рта, при котором во рту появляются болезненные ранки. Слизистая воспаляется, а ранки могут возникать на щеках, языке, деснах, губах и миндалинах.
Стоматит возникает из-за ряда проблем:
Игнорирование стоматита приводит к снижению иммунитета, а в некоторых случаях даже к интоксикации и лихорадке. Важно сразу распознать симптомы стоматита.
Стоматит проявляется не только в виде ранок. Отследи и другие симптомы:
При обострении стоматита также наблюдается повышенная температура тела и сильная боль при малейших движениях языком.
Если у тебя есть подозрение на стоматит, нужно посетить врача. А если такой возможности нет, читай советы, как лечить стоматит у детей и взрослых.
Семейный врач Маргарита Зан рассказала, как помочь снять болезненные проявления стоматита в домашних условиях.
В случае, если ранки не заживают, нужно срочно идти к врачу. Он назначит лечение глюкокортикоидами или терапию витаминами.
В случае, если ранки не заживают, нужно срочно идти к врачу. Он назначит лечение глюкокортикоидами или терапию витаминами.
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