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Невыносимая боль и ранки во рту: что такое стоматит и как его лечить

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 ноября 2026, 15:30 2 мин.
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Фото Unsplash

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