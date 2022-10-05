Здоровье и красота

Невыносимая боль и ранки во рту: что такое стоматит и как его лечить

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 05 октября 2022, 11:00
Стоматит у роті: як лікувати у дорослих та дітей
Фото: Pexels

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