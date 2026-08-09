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Врачи предупреждают: кровоточивость десен может быть признаком более серьезного заболевания

Марина Слизовская 09 августа 2026, 19:00 2 мин.
Кровоточивость десен
Фото Pexels

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