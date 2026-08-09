Врачи предупреждают: кровоточивость десен может быть признаком более серьезного заболевания

Пародонтит связывают с более высокой вероятностью развития сахарного диабета 2 типа у человека в будущем. Эта связь может быть обратной, поскольку сахарный диабет увеличивает риск заболеваний десен и потери зубов.

Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на врачебные исследования.

Пародонтит и диабет: что говорят врачи

Масштабный осмотр более 300 тыс. человек показал, что наличие пародонтита увеличивает вероятность диагностики сахарного диабета 2 типа при дальнейшем обследовании. Следовательно, состояние полости рта и метаболическое здоровье могут быть связаны более тесно, чем считали ранее.

Пародонтит является тяжелым заболеванием, при котором длительное воспаление повреждает ткани и кость, поддерживающие зубы. Ясна отекают или кровоточат, зубы могут расшататься и без лечения даже выпасть.

Чтобы исследовать связь между пародонтитом и диабетом, международная команда под руководством пародонтолога Жоау Ботельо из Португалии просмотрела 28 различных исследований из 16 стран мира.

Это помогло установить, что у людей с пародонтитом впервые диагностировали диабет на 18-25% чаще, чем у тех, кто не имел пародонтита. Тем временем людям, потерявшим все зубы, во время последующего наблюдения также на 30% чаще диагностировали диабет. Также, люди с диабетом имели большую вероятность развития пародонтита и последующей потери зубов, хотя эта связь была менее последовательной.

Врачи объясняют взаимосвязь между двумя заболеваниями следующим образом: пародонтит вызывает стойкое воспаление в полости рта, вследствие чего бактерии через кровоток могут распространиться по организму и спровоцировать воспаление в другой части тела.

Теоретически это может мешать организму реагировать на инсулин — гормон, помогающий глюкозе из крови проникать внутрь клетки. Как известно, инсулинорезистентность (утрата чувствительности к инсулину) является определяющим признаком сахарного диабета 2 типа.

Также врачи объясняют, что постоянно высокий уровень сахара в крови у больных диабетом может замедлить заживление и ослабить способность организма бороться с инфекцией, что в свою очередь может спровоцировать заболевание десен.

Поэтому стоматологи могут помочь выявлять пациентов, которым следует провериться на сахарный диабет, а больные диабетом могут более системно проверять здоровье своей полости рта, отмечают специалисты.

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