Диабет 5-го типа существует? Врач об опасности и новых формах болезни

Миром распространяется эпидемия диабета. По состоянию на 2023 год более 400 млн. человек жили с этим диагнозом. Заслуженный врач Украины Янина Саенко в интервью Факты Live рассказала, как отличить первый и второй тип диабета, когда возникает болезнь и какие новые формы она принимает.

Как отличить диабет первого и второго типов

Специалист отмечает, что на самом деле типов сахарного диабета больше, но наиболее распространенной группой является диабет второго типа, который составляет около 90% всех случаев.

Что касается диабета первого типа, то это аутоиммунное заболевание, сопровождающееся смертью бета-клеток поджелудочной железы. В результате не выделяется инсулин, поэтому пациент на протяжении всей жизни должен применять инъекционную инсулинотерапию.

— Люди этого боятся, но сегодня, имея современные аналоговые инсулины и возможность контролировать уровень гликемии, диабет первого типа не влияет на развитие осложнений, если это нормальное контролируемое течение.

Механизм этих типов совершенно разный. Первый тип — это абсолютная недостаточность инсулина поджелудочной железы.

— Опять же существует миф, что это заболевание, имеющее отягощенную наследственность или характеризующееся отягощенной наследственностью. Но в действительности существует очень небольшой риск наследования этого типа.

Наследуется именно диабет второго типа и об этом обязательно следует помнить. Если родители болеют диабетом второго типа, то следует обязательно контролировать уровень гликемии, свой вес и заботиться о физической нагрузке, — говорит врач.

В основе развития диабета второго типа лежит инсулинорезистентность, то есть у таких пациентов наблюдается избыток инсулина, к которому нечувствительны жировые и мышечные клетки организма.

Именно состояние инсулинорезистентности в первую очередь ответственно за появление диабета второго типа. Но другие факторы тоже имеют свое влияние:

наследственность;

малоподвижный образ жизни;

гестационный диабет у женщин во время беременности;

нарушение толерантности к углеводам в молодом возрасте;

избыточный вес.

— Пациентов с сахарным диабетом первого типа это не касается. Ешь или не ешь, но это аутоиммунное заболевание. То есть, если это аутоиммунное заболевание, оно должно быть и в любом случае появляется в определенном возрасте.

Люди, которые находятся в группе риска возникновения второго типа, должны следить за питанием. Например, злоупотребление сладостями может повлечь за собой развитие углеводного обмена, преддиабетного состояния, а затем и самого заболевания.

В каком возрасте чаще всего возникает диабет первого типа

Особых возрастных разграничений в возникновении диабета первого типа не существует.

— Он может развиваться и у ребенка, которому будет два месяца, пять или 10 лет, и может даже развиваться в возрасте 60-70 и даже 80 лет, — утверждает Янина Саенко.

Раньше считалось, что сахарный диабет развивается только в молодом возрасте. Но сейчас его все чаще встречают в возрасте старше 50 лет.

— Запустился процесс, который был сломлен с самого начала. Это аутоиммунное заболевание, которое рано или поздно приведет к гибели бета-клеток поджелудочной железы.

Сначала они будут уменьшать секрецию инсулина, затем производить мало инсулина и будет развиваться абсолютная инсулиновая недостаточность.

Диабет пятого типа: новая тенденция в мире

В настоящее время появляется новая форма диабета, которая уже входит в рекомендации врачей — сахарный диабет пятого типа.

— Он развивается у худых людей с обедневшим питанием. То есть это тоже достаточно серьезная проблема, которая, я думаю, будет угрожать человечеству.

По мнению врача, этот тип болезни, возможно, не будет касаться Украины, но коснется более бедных стран с меньшим доступом к питанию.

Современные разработки помогают выявить диабет на ранних стадиях. Мы рассказывали о тесте, который может диагностировать диабет первого типа у детей еще за полгода до появления.

