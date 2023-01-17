Не только диабетикам! Почему и когда следует проверять уровень глюкозы в крови

Важно, чтобы уровень сахара в крови не превышал норму, ведь это ведет за собой ряд последствий, которые вредят твоему здоровью и ускоряют процессы гликации — быстрого старения.

Нутрициолог Анастасия Голобородько в своем блоге рассказала, какую роль играет метаболизм глюкозы в организме, при каких симптомах ее следует мониторить и как взять сахар под контроль.

Метаболизм глюкозы и тренд на мониторинг: почему это важно

Метаболизм сахара разный у всех. У кого-то уровень глюкозы поднимается из-за груши, а у кого-то — из-за киноа, хотя по всем гликемическим свойствам не должен.

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Очевидно одно — колебание уровня глюкозы ведет к ухудшению самочувствия, неконтролируемым перееданиям и осложнениям в протекании болезней.

К примеру, эти утверждения доказывает недавнее исследование причин осложнений при коронавирусе. Виновником, провоцирующим осложнение, оказался нестабильный уровень глюкозы. Оказалось, чем выше глюкоза и хуже метаболизм, тем тяжелее проходит вирусная инфекция.

Также высокий уровень глюкозы ведет к:

Нарушению первого уровня врожденной иммунной защиты в легких и созданию идеальных условий для доступа вируса.

Более частому возникновению осложнений — гипервоспалений и повышенному свертыванию.

Субклиническая патология метаболизма глюкозы может быть одной из причин, по которой некоторые молодые и практически здоровые люди могут получить тяжелую форму болезни.

Мониторинг глюкозы находится в трендах последние три года, для него есть прямые показания и просто интерес. Есть ли список симптомов при которых нужно обязательно проверять уровень глюкозы?

Когда проверять глюкозу?

Нутрициолог поделилась опросником с перечисленными симптомами, встречающимися при нестабильном уровне сахара. Если большинство из них ты ощущаешь на себе ежедневно или еженедельно, то есть повод наладить углеводный обмен.

Просыпаюсь через несколько часов после засыпания, трудно снова заснуть. Есть тяга к сладкому. Переедание или неконтролируемое потребление пищи. Чрезмерный аппетит. Тяга к кофе и сладости после обильного приема пищи или во второй половине дня. Сонливость в первой половине дня. Усталость, которая проходит после еды. Головные боли, если пропустить полноценный прием пищи. Раздражительность до приема пищи. Дрожь, если прием пищи откладывается. Частая жажда. Частое мочеотделение. Один или несколько членов семьи с диабетом.

Как контролировать глюкозу

Такие симптомы рано или поздно могут появиться у любого, поэтому нужно знать, как наладить обменные процессы в организме и избавиться от неприятных симптомов.

Первым делом стоит оказать себе неотложную помощь. Если ти замечаешь скачки глюкозы в течение двух часов после приема пищи, важно взять под контроль углеводы, ограничить рафинированные.

Однако совсем без углеводов нельзя. Старайся употреблять их в первой половине дня, когда метаболическая гибкость выше, — рекомендует нутрициолог.

Некоторые специалисты рекомендуют употреблять метформин как препарат, помогающий восстановить баланс обмена глюкозы. Однако он подавляет функцию щитовидной железы, поэтому перед употреблением любого лекарства следует посоветоваться с врачом.

Анастасия Голобородько отметила, что схожее с метформином действие имеет берберин.

Периодическая голодовка тоже может помочь нормализовать глюкозу. Для большинства будет действенно пропустить прием пищи вечером.

Но если ты просыпаешься часа через три после начала сна, то это признак того, что длинных углеводов нужно добавить вечером, — добавила Голобородько.

Чем старше мы становимся, тем активнее влияние нашей генетики, поэтому ЗОЖ с возрастом становится важнее.

Если ты не спал(-а) или сон ночью был плохой, то уровень глюкозы утром будет выше. Также выше станут скачки глюкозы после приемов пищи. Поэтому сон должен быть в приоритете при любых метаболических расстройствах.

Наконец, чтобы взять глюкозу под контроль, следует сдать лабораторные анализы: клинический анализ, биохимию и показать результаты специалисту.

Раз в полгода или год возьми в привычку ставить датчик постоянного мониторинга глюкозы и отслеживать этот уровень в дневнике вместе с контролем питания.

Ведь здоровый образ жизни — это об интересе и осведомленности в функциях своего тела, а также о корректном подходе к нему. Поэтому подобный мониторинг станет своеобразной формой заботы о себе.

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