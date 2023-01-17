Не только диабетикам! Почему и когда следует проверять уровень глюкозы в крови

Важно, чтобы уровень сахара в крови не превышал норму, ведь это ведет за собой ряд последствий, которые вредят твоему здоровью и ускоряют процессы гликации — быстрого старения.
Нутрициолог Анастасия Голобородько в своем блоге рассказала, какую роль играет метаболизм глюкозы в организме, при каких симптомах ее следует мониторить и как взять сахар под контроль.
Метаболизм сахара разный у всех. У кого-то уровень глюкозы поднимается из-за груши, а у кого-то — из-за киноа, хотя по всем гликемическим свойствам не должен.
Очевидно одно — колебание уровня глюкозы ведет к ухудшению самочувствия, неконтролируемым перееданиям и осложнениям в протекании болезней.
К примеру, эти утверждения доказывает недавнее исследование причин осложнений при коронавирусе. Виновником, провоцирующим осложнение, оказался нестабильный уровень глюкозы. Оказалось, чем выше глюкоза и хуже метаболизм, тем тяжелее проходит вирусная инфекция.
Также высокий уровень глюкозы ведет к:
Мониторинг глюкозы находится в трендах последние три года, для него есть прямые показания и просто интерес. Есть ли список симптомов при которых нужно обязательно проверять уровень глюкозы?
Нутрициолог поделилась опросником с перечисленными симптомами, встречающимися при нестабильном уровне сахара. Если большинство из них ты ощущаешь на себе ежедневно или еженедельно, то есть повод наладить углеводный обмен.
Такие симптомы рано или поздно могут появиться у любого, поэтому нужно знать, как наладить обменные процессы в организме и избавиться от неприятных симптомов.
Однако совсем без углеводов нельзя. Старайся употреблять их в первой половине дня, когда метаболическая гибкость выше, — рекомендует нутрициолог.
Однако совсем без углеводов нельзя. Старайся употреблять их в первой половине дня, когда метаболическая гибкость выше, — рекомендует нутрициолог.
Анастасия Голобородько отметила, что схожее с метформином действие имеет берберин.
Но если ты просыпаешься часа через три после начала сна, то это признак того, что длинных углеводов нужно добавить вечером, — добавила Голобородько.
Но если ты просыпаешься часа через три после начала сна, то это признак того, что длинных углеводов нужно добавить вечером, — добавила Голобородько.
Раз в полгода или год возьми в привычку ставить датчик постоянного мониторинга глюкозы и отслеживать этот уровень в дневнике вместе с контролем питания.
Ведь здоровый образ жизни — это об интересе и осведомленности в функциях своего тела, а также о корректном подходе к нему. Поэтому подобный мониторинг станет своеобразной формой заботы о себе.
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