Снижают риск диабета, улучшают зрение и помогают коже — полезные свойства какао и шоколада удивят

Что бы такого съесть или выпить, чтобы и настроение поднять, и здоровью не навредить? Иногда ответить на этот вопрос сложно.

Ведь некоторые продукты мы недооцениваем. А зря! Суперпростые, суперпитательные суперпродукты — это какао-бобы. Именно так о них говорит нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

Она рассказала своим подписчикам, какими полезными свойствами обладают какао и горький шоколад.

Сейчас также смотрят

Польза какао

Дело в том, что сырое какао богато теобромином (стимулятором, похожим на кофеин), селеном, магнием, хромом, марганцем и легко усваивающимся железом.

⠀

Кроме того, какао повышает чувствительность организма к инсулину и снижает риск диабета. Для такого эффекта необходимо принимать 900 мг флавоноидов. Для расчета, 40 г какао-бобов или горького шоколада — это 150-200 мг флавоноидов.⠀

Какао также защищает нейроны от воспаления и гибели, улучшает остроту зрения и способность различать контрастные цвета.

⠀

А еще этот чудо-продукт снижает чувствительность кожи к ультрафиолету, увеличивает кровоток в дерме и способствует насыщению кожи кислородом.

Горький шоколад: полезные свойства

Шоколад поднимает в полтора раза от среднего уровня дофамин — гормон и нейромедиатор, отвечающий за удовольствие, привязанность и когнитивную активность. Измеряют это по сыворотке в крови у людей.

Однако шоколад не способен надолго сберечь этот эффект. Удовольствие после кусочка исчезает в считанные секунды или минуты.

Впрочем, все равно качественный шоколад считается замечательным и полезным десертом. Речь идет не о молочном или промышленном черном шоколаде, а именно о натуральном горьком продукте. При этом чем он более горький — тем больше флавоноидов содержит.

Если говорить о магазинном шоколаде, то часто его обрабатывают щелочами для снижения горечи. А это на 30-60% снижает содержание флавоноидов.

Поэтому лучше всего употреблять:

сушеные какао-бобы;

измельченные какао-бобы;

тертое какао;

какао-порошок 100%;

95% и выше шоколад.

А знаешь, что будет идеально подходить к чашечке горячего какао или топленого шоколада? Правильно, нежные зефирные шарики! Читай, как приготовить маршмеллоу дома.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!