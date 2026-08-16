Когда думаешь, чтобы такого вкусного сегодня съесть, почему-то вспоминаешь сразу или о борще, или об итальянской кухне. Однако поскольку рецепт традиционного украинского блюда мы уже имеем, то стоит исследовать иностранные блюда.

К примеру, в Италии очень любят вяленые томаты. Их можно добавлять как к брускетте, или салатам, так и ко все тому же любимому борщу. Куда нам без него?

Поэтому скорее читай рецепт вяленых томатов от Евгения Клопотенко, чтобы насытить любимые блюда итальянским шармом.

Ингредиенты для приготовления вяленых помидоров

томаты – 1 килограмм

сухой орегано – одна чайная ложка

сухой или гранулированный чеснок – одна чайная ложка

подсолнечное или оливковое масло – 150-200 миллилитров.

соль морская по вкусу

Способ приготовления вяленых помидоров

В первую очередь следует помыть и разрезать на четвертинки помидоры. После этого извлечь из них мякоть с семенами с помощью чайной ложки. Далее необходимо выложить помидоры на застеленный пергаментом противень. Важно, чтобы все четвертинки лежали срезом вверх. Посыпать помидоры солью, сухим орегано и поставить в духовку, разогретую до 75 градусов на пять или даже шесть часов. В это время важно иногда открывать дверцу, чтобы лишняя влага могла выходить. Когда приготовятся помидоры, их нужно переложить в небольшие стерильные баночки, засыпать сухим или гранулированным чесноком, залить маслом и закрыть крышечками. Хранить помидоры нужно в холодильнике.

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