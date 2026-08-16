Когда думаешь, чтобы такого вкусного сегодня съесть, почему-то вспоминаешь сразу или о борще, или об итальянской кухне. Однако поскольку рецепт традиционного украинского блюда мы уже имеем, то стоит исследовать иностранные блюда.
К примеру, в Италии очень любят вяленые томаты. Их можно добавлять как к брускетте, или салатам, так и ко все тому же любимому борщу. Куда нам без него?
Поэтому скорее читай рецепт вяленых томатов от Евгения Клопотенко, чтобы насытить любимые блюда итальянским шармом.
Ингредиенты для приготовления вяленых помидоров
- томаты – 1 килограмм
- сухой орегано – одна чайная ложка
- сухой или гранулированный чеснок – одна чайная ложка
- подсолнечное или оливковое масло – 150-200 миллилитров.
- соль морская по вкусу
Способ приготовления вяленых помидоров
- В первую очередь следует помыть и разрезать на четвертинки помидоры.
- После этого извлечь из них мякоть с семенами с помощью чайной ложки.
- Далее необходимо выложить помидоры на застеленный пергаментом противень. Важно, чтобы все четвертинки лежали срезом вверх.
- Посыпать помидоры солью, сухим орегано и поставить в духовку, разогретую до 75 градусов на пять или даже шесть часов. В это время важно иногда открывать дверцу, чтобы лишняя влага могла выходить.
- Когда приготовятся помидоры, их нужно переложить в небольшие стерильные баночки, засыпать сухим или гранулированным чесноком, залить маслом и закрыть крышечками. Хранить помидоры нужно в холодильнике.
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