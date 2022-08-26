Когда думаешь, чтобы такого вкусного сегодня съесть, почему-то вспоминаешь сразу или о борще, или об итальянской кухне. Однако поскольку рецепт традиционного украинского блюда мы уже имеем, то стоит исследовать иностранные блюда.
К примеру, в Италии очень любят вяленые томаты. Их можно добавлять как к брускетте, или салатам, так и ко все тому же любимому борщу. Куда нам без него?
Поэтому скорее читай рецепт вяленых томатов от Евгения Клопотенко, чтобы насытить любимые блюда итальянским шармом.
Еще больше тосканского солнца твоим блюдам может добавить оригинальный итальянский соус. Читай, как приготовить соус песто от Джейми Оливера.
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