Коли думаєш, що б такого смачного сьогодні з’їсти, чомусь згадуєш одразу або про борщ, або про італійську кухню. Однак, оскільки рецепт традиційної української страви ми вже маємо, то варто дослідити іноземні страви.
Наприклад, в Італії дуже полюбляють в’ялені томати. Їх можна додавати як до брускет, чи салатів, так і до все того ж самого улюбленого борщу. Куди ж нам без нього?
Тому хутчіше читати рецепт в’ялених томатів від Євгена Клопотенка, щоб наситити улюблені страви італійським шармом.
Інгредієнти для приготування в’ялених помідорів
- томати – 1 кілограм
- сухий орегано — одна чайна ложка
- сухий або гранульований часник — одна чайна ложка
- соняшникова або оливкова олія — 150-200 мілілітрів
- сіль морська до смаку
Спосіб приготування в’ялених помідорів
- Насамперед варто помити та розрізати на четвертинки помідори.
- Після цього вийняти з них м’якоть із насінням за допомогою чайної ложки.
- Далі необхідно викласти помідори на застелене пергаментом деко. Важливо, щоб усі четвертинки лежали зрізом вверх.
- Посипати помідори сіллю, сухим орегано та поставити у духовку розігріту до 75 градусів на п’ять або навіть шість годин. У цей час важливо іноді відкривати дверцята, щоб зайва волога могла виходити.
- Коли помідори приготуються, їх потрібно перекласти у невеликі стерильні баночки, засипати сухим або гранульованим часником, залити олією та закрити кришечками. Зберігати помідори потрібно у холодильнику.
Ще більше тосканського сонця твоїм стравам може додати оригінальний італійський соус. Читай, як приготувати соус песто від Джеймі Олівера.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!