Коли думаєш, що б такого смачного сьогодні з’їсти, чомусь згадуєш одразу або про борщ, або про італійську кухню. Однак, оскільки рецепт традиційної української страви ми вже маємо, то варто дослідити іноземні страви.

Наприклад, в Італії дуже полюбляють в’ялені томати. Їх можна додавати як до брускет, чи салатів, так і до все того ж самого улюбленого борщу. Куди ж нам без нього?

Тому хутчіше читати рецепт в’ялених томатів від Євгена Клопотенка, щоб наситити улюблені страви італійським шармом.

Інгредієнти для приготування в’ялених помідорів

томати – 1 кілограм

сухий орегано — одна чайна ложка

сухий або гранульований часник — одна чайна ложка

соняшникова або оливкова олія — 150-200 мілілітрів

сіль морська до смаку

Спосіб приготування в’ялених помідорів

Насамперед варто помити та розрізати на четвертинки помідори. Після цього вийняти з них м’якоть із насінням за допомогою чайної ложки. Далі необхідно викласти помідори на застелене пергаментом деко. Важливо, щоб усі четвертинки лежали зрізом вверх. Посипати помідори сіллю, сухим орегано та поставити у духовку розігріту до 75 градусів на п’ять або навіть шість годин. У цей час важливо іноді відкривати дверцята, щоб зайва волога могла виходити. Коли помідори приготуються, їх потрібно перекласти у невеликі стерильні баночки, засипати сухим або гранульованим часником, залити олією та закрити кришечками. Зберігати помідори потрібно у холодильнику.

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