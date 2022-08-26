Коли думаєш, що б такого смачного сьогодні з’їсти, чомусь згадуєш одразу або про борщ, або про італійську кухню. Однак, оскільки рецепт традиційної української страви ми вже маємо, то варто дослідити іноземні страви.
Наприклад, в Італії дуже полюбляють в’ялені томати. Їх можна додавати як до брускет, чи салатів, так і до все того ж самого улюбленого борщу. Куди ж нам без нього?
Тому хутчіше читати рецепт в’ялених томатів від Євгена Клопотенка, щоб наситити улюблені страви італійським шармом.
Ще більше тосканського сонця твоїм стравам може додати оригінальний італійський соус. Читай, як приготувати соус песто від Джеймі Олівера.
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