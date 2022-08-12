Борщ на качиному бульйоні з чорносливом і нутом — авторський рецепт Ектора Хіменеса-Браво 

Традиційний український борщ вартий найкращого схвалення. Та все ж кожен кухар намагається вигадати власний неповторний рецепт цієї страви.

Відомий кулінар та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво не залишився осторонь, а поділився своїм варіантом борщу на качиному бульйоні з чорносливом і нутом. Так-так, ти прочитав(-ла) правильно.

Чорнослив додасть гарячій страві солодкі нотки та збалансує смак качки, а нут додатково збагатить їжу білком та клітковиною. Тож зберігай рецепт!

Зараз також дивляться

Борщ на качиному бульйоні: інгредієнти

Щоб приготувати 2,5 л бульйону тобі знадобляться:

Качина ніжка — 1 ніжка

Чорнослив — 100 г

Часник — 1 зубчик

Перець горошком — 4 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Для приготування борщу потрібно взяти:

Буряково-томатну заправку

Консервований нут — 150 г (сирий нут потрібно замочити на ніч)

Капусту — 100 г

Буряк — 1 шт. (маленький)

Сіль, перець

Зелень

Рецепт борщу на качиному бульйоні

Для початку потрібно зварити бульйон. Залий качині ніжки з чорносливом та спеціями водою, постав на плиту та доведи до кипіння. Потім зменш інтенсивність вогню й вари три години. У готовий бульйон додай заправку, нут, нарізані капусту і буряк. Вари борщ ще 20-25 хвилин.

Ось і все! Подавай страву гарячою та не забудь зверху притрусити зеленню. Впевнені, ти залишишся задоволеним(-ою).

А якщо ти раптом не любиш томати та буряк, то читай простий покроковий рецепт зеленого борщу від кухаря Євгена Клопотенка.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!