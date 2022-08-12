Борщ на качиному бульйоні з чорносливом і нутом — авторський рецепт Ектора Хіменеса-Браво 

Традиційний український борщ вартий найкращого схвалення. Та все ж кожен кухар намагається вигадати власний неповторний рецепт цієї страви.
Відомий кулінар та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво не залишився осторонь, а поділився своїм варіантом борщу на качиному бульйоні з чорносливом і нутом. Так-так, ти прочитав(-ла) правильно.
Чорнослив додасть гарячій страві солодкі нотки та збалансує смак качки, а нут додатково збагатить їжу білком та клітковиною. Тож зберігай рецепт!
Щоб приготувати 2,5 л бульйону тобі знадобляться:
Фото: Unsplash
Для приготування борщу потрібно взяти:
Ось і все! Подавай страву гарячою та не забудь зверху притрусити зеленню. Впевнені, ти залишишся задоволеним(-ою).
А якщо ти раптом не любиш томати та буряк, то читай простий покроковий рецепт зеленого борщу від кухаря Євгена Клопотенка.
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