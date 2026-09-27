Як сушити шипшину в духовці, мікрохвильовій печі та електросушарці: ефективні методи

Шипшина — це смачні та соковиті плоди дикої троянди. А про користь шипшини при застудних захворюваннях відомо здавна. Щоб зберегти якнайбільше вітамінів, їх можна засушити на зиму. Як сушити шипшину в духовці — читай у матеріалі.

Сушка шипшини в духовці: рецепт покроково

Насамперед вистав правильну температуру. У газовій духовці шипшину потрібно сушити за температури 50-70 градусів, в електричній — 40-60 градусів, в електричній з конвекцією — не більше 40 градусів. У газовій духовці шипшина має висохнути за 6-8 годин, для електричної духовки буде достатньо 4 годин. Просто застели лист пергаментним папером і рівномірно розклади шипшину. Ягоди мають бути сухими й не стикатися одна з одною, інакше почнуть пригоряти та склеюватися між собою. Суши в режимі випікання, але не виставляй одразу максимальну температуру, наприклад, при використанні електричної духовки спочатку постав 40 градусів і за 4 години доведи до 60. Дверцята залиш відкритими на 5 см. Помішуй ягоди при сушінні, щоб вони не злиплися.

Як сушити шипшину в електросушарці

При сушінні градуси електросушарки не збавляй нижче +50°C. Але й не перевищуй позначки +70°C. Спочатку увімкни прилад на максимальну температуру, а через дві години зменш температуру до +50°C. Після миття плодів помісти їх в електросушарку на 6-8 годин.

Як сушити шипшину в мікрохвильовій печі

Саме мікрохвильову піч вважають найкращим помічником у сушінні шипшини. Очищені ягоди розклади на плоскій тарілці й постав у мікрохвильову піч, що працює при режимі слабкого нагріву, на 15 хвилин. Якщо після закінчення роботи приладу ягоди ще вологі, процедуру повтори, але стеж за тим, щоб вони надмірно не пересохли.

Як сушити шипшину на сонці

Ягоди перебери, видали пошкоджені. Якісні плоди виклади на листі або дерев’яних дощечках під сонце. При цьому стеж за погодою: якщо очікуються дощі, піддони перенеси у приміщення. Залежно від стану сировини та погодних умов висушування триває до трьох тижнів.

Раніше ми розповідали, як сушити груші в духовці, на сонці та в мікрохвильовій печі: покрокові інструкції.

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