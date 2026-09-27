Стиль життя Їжа та рецепти

Як сушити шипшину в духовці, мікрохвильовій печі та електросушарці: ефективні методи

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Вересня 2026, 17:00 2 хв.
як сушити шипшину
Фото Unsplash

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