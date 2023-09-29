Як сушити шипшину в духовці, мікрохвильовій печі та електросушарці: ефективні методи

Шипшина — це смачні та соковиті плоди дикої троянди. А про користь шипшини при застудних захворюваннях відомо здавна. Щоб зберегти якнайбільше вітамінів, їх можна засушити на зиму. Як сушити шипшину в духовці — читай у матеріалі.
При сушінні градуси електросушарки не збавляй нижче +50°C. Але й не перевищуй позначки +70°C. Спочатку увімкни прилад на максимальну температуру, а через дві години зменш температуру до +50°C. Після миття плодів помісти їх в електросушарку на 6-8 годин.
Саме мікрохвильову піч вважають найкращим помічником у сушінні шипшини. Очищені ягоди розклади на плоскій тарілці й постав у мікрохвильову піч, що працює при режимі слабкого нагріву, на 15 хвилин. Якщо після закінчення роботи приладу ягоди ще вологі, процедуру повтори, але стеж за тим, щоб вони надмірно не пересохли.
Раніше ми розповідали, як сушити жасмин на чай.
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