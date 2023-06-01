Збережи аромат свіжості на майбутнє: прості способи засушити м’яту в домашніх умовах

Хоч за вікном вже не так часто проливаються зливи, але все ж таки думаєш, як іноді добре ввечері сісти з чашечкою чаю, який можна доповнити ароматною м’ятою.

Та коли літній період мине, все одно хочеться забрати із собою цю свіжість у майбутнє. Тому найкраща ідея — засушити м’яту в домашніх умовах.

Як сушити м’яту в домашніх умовах

Насамперед варто подбати про те, щоб зібрати м’яту правильно. Найкраще це робити не раніше червня, оскільки до цього часу рослина не встигає накопичити потрібну кількість своїх ароматних масел.

Також м’ята бажано має бути зібрана подалі від доріг, де могли проїжджати машини. Адже ця рослина, поки росте, вбирає в себе все, що може бути у повітрі.

Коли м’яту вже вдалось зібрати або ж придбати, то перед сушінням її варто добре промити під холодною водою. Після цього розкласти її на паперових рушниках в тіні та дати трохи просохнути.

Потім лишається зібрати м’яту у великі пучки, які матимуть трохи простору між листям, щоб воно могло отримувати вільний доступ до повітря.

Якщо є балкон або веранда, то саме це місце ідеально підійде для того, щоб розвісити там пучки м’яти. Однак може підійти й інше приміщення, яке добре провітрюється, але має захист від дощів.

Однак можна висушити м’яту іншим способом. Тоді її варто відокремити листочки від стебел та розкласти тонким шаром на папері, а потім перевертати часом.

Найголовніше — слідкувати, аби на рослину не потрапляло сонячне проміння, оскільки це пересушить її та позбавить корисних властивостей.

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