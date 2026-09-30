У Чернівцях воду подають за графіком: що відомо про ситуацію в місті

У Чернівцях з 24 вересня переважна більшість жителів міста отримують воду за графіком — лише у ранкові та вечірні години. Напередодні запровадження обмежень чернівчан попросили запастися водою та з розумінням поставитися до затвердженого графіку.

Розповідаємо, що відомо про відключення води в Чернівцях та коли місту повернуть воду.

Графік відключення води в Чернівцях

У Чернівцях минулого тижня почали давати воду за графіком. Як пояснили в Чернівецькій міській раді, запровадження обмежень пов’язано з тривалою посухою та зменшенням ліміту забору води для Чернівців, ухваленим Держагентством водних ресурсів.

Тому з метою раціонального використання наявної води в місті до 1 жовтня включно діють такі обмеження для більшості районів:

з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00 — вода є;

з 10:00 до 18:00 та з 22:00 до 06:00 — водопостачання відсутнє або в мережі знижений тиск, бо в цей момент наповнюють резервуари.

Вулиці, на яких запровадили обмеження водопостачання: В. Аксенина, О. Алмазова, Бережанська, О. Богомольця, Бульвар Героїв Крут, В. Александрі, В. Великого, Вереснева, Вірменська, С. Воробкевича, Героїв Майдану, Головна (30-228, 35-289), Горіхівська, О. Гузар, Гусятинська, Демократична, К. Дзержика, Дібровецька, П. Дорошенка, Ентузіастів, Здоров’я, Золочіївська, І. Підкови, І. Франка, В. Івасюка, П. Каспрука, Кафедральна, І. Карбулицького, У. Кармелюка, Д. Квітковського, Київська, Ковельська, Комарівська, М. Кривоноса, Курильська, Л. Дутковського (Попова), Л. Українки, М. Рибалки, І. Мазепи, Л. Мартовича, Ю. Мізунського, Г. Мізюна, Надрічна, Небесної Сотні (1-19 А, 2-12), О. Кобилянської, А. Ончула, Парковий Проїзд, Перемоги, О. Петрищука, Південно-Кільцева, О. Поповича, Привокзальна, пров. Ентузіастів, пров. Зарожанський, пров. Курильський, пров. Ходорівський, пров. Л. Дутковського, проспект Незалежності, С. Скальда, І. Северина, Соборна площа, Сокольська, Стрійська, М. Ткача, К. Товстюка, Учительська, Ходорівська, Хотинська (10 А, 45-49, 54 В, 55), Чибінєєва, Т. Шевченка, О. Щербанюка, Я. Налепки та прилеглі до них.

Графік не запроваджували на вулиці Руській та мікрорайонах Калічанка і Рогізна.

Як повідомляє Суспільне, у Чернівецькому водоканалі не прогнозували, чи доведеться продовжувати водопостачання за графіком після 1 жовтня. Технічний директор Чернівціводоканалу Андрій Сайковський зазначав, що подальша ситуація залежатиме від опадів.

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