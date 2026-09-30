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У Чернівцях воду подають за графіком: що відомо про ситуацію в місті

Марина Слизовська, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 21:00 3 хв.
графік відключення води Чернівці
Фото Unsplash

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