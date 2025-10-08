Опалювальний сезон у Чернівцях: поки без тепла, але котельні вже готові

Опалювальний сезон в Чернівцях відтерміновується до більш суттєвих холодів, коли середньодобова температура становитиме 8 градусів тепла протягом трьох днів.

Чи відома дата, коли включать опалення в Чернівцях і чи готове місто до зими — читай у матеріалі.

Коли включать опалення в Чернівцях

У Чернівцях поки що батареї залишаються холодними.

Влада вирішила не почитнати опалювальний сезон в школах, садочках і лікарнях та житлових будинках, доки середньодобова температура не триматиметься в межах запланованої для подачі тепла норми.

Водночас місто активно готується до зими: ще з 15 вересня комунальники наповнюють будинкові мережі холодною водою, перевіряють їх на міцність і шукають слабкі місця, аби уникнути аварій у розпал морозів.

У підприємстві Чернівцітеплокомуненерго наголошують, що цього року зробили серйозний крок до енергетичної незалежності.

Встановили другу когенераційну установку, яка дозволяє виробляти і тепло, і електроенергію одночасно. А також забезпечили автономне водопостачання для чотирьох найбільших котелень — тих, що обслуговують понад 80% мешканців міста.

Тим часом у Новоселицькій громаді, що теж входить до Чернівецької області, вирішили не чекати холодів — там офіційно стартував опалювальний сезон уже 1 жовтня 2025 року, щоправда, поки лише для бюджетних і комунальних установ.

У Чернівці з понеділка, 13 жовтня, прийде похолодання, вдень температура лишатиметься на позначках 9-11 градусів тепла, вночі — усього 2-3 градуси з позначкою плюс.

Така погода триматиметься щонайменше до п’ятниці, тож середньодобова температура буде навіть нижчою за визначеними нормою середньодобові +8, які дають старт опалювальному сезону.

Проте остаточне ухвалення постанови про подачу тепла варто чекати від виконавчих органів влади міста.

