Отопительный сезон в Черновцах: пока без тепла, но котельные уже готовы

Отопительный сезон в Черновцах откладывается до более существенных холодов, когда среднесуточная температура составит 8 градусов тепла на протяжении трёх дней.

Известна ли дата, когда включат отопление в Черновцах, и готов ли город к зиме — читай в материале.

Когда включат отопление в Черновцах

В Черновцах пока батареи остаются холодными.

Власти решили не начинать отопительный сезон в школах, детских садах, больницах и жилых домах, пока среднесуточная температура не будет удерживаться в пределах нормы, предусмотренной для подачи тепла.

В то же время город активно готовится к зиме: ещё с 15 сентября коммунальщики наполняют внутридомовые сети холодной водой, проверяют их на прочность и ищут слабые места, чтобы избежать аварий в разгар морозов.

В предприятии Черновцытеплокоммунэнерго подчёркивают, что в этом году сделали серьёзный шаг к энергетической независимости.

Была установлена вторая когенерационная установка, которая позволяет производить и тепло, и электроэнергию одновременно. А также обеспечено автономное водоснабжение для четырёх крупнейших котельных — тех, что обслуживают более 80% жителей города.

Тем временем в Новоселицкой общине, которая также входит в Черновицкую область, решили не ждать холодов — там официально стартовал отопительный сезон уже 1 октября 2025 года, правда, пока только для бюджетных и коммунальных учреждений.

В Черновцы с понедельника, 13 октября, придёт похолодание: днём температура будет держаться на отметках 9-11 градусов тепла, ночью — всего 2-3 градуса со знаком плюс.

Такая погода продержится как минимум до пятницы, поэтому среднесуточная температура будет даже ниже установленной нормы в +8 градусов, которая и даёт старт отопительному сезону.

Однако окончательное принятие решения о подаче тепла стоит ожидать от исполнительных органов городской власти.

Источник: Zahid.espreso.tv.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!