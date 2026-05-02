Вселенная будет существовать меньше, чем считали ранее: астрофизики пересмотрели термин

Традиционные представления о том, что наша Вселенная будет существовать триллионы лет, постепенно расширяясь в бесконечность, оказались под угрозой.

Новое исследование, основанное на данных масштабных космических проектов, предполагает, что космос может иметь гораздо более короткий срок годности: примерно 33,3 миллиарда лет до момента, когда процесс расширения сменится стремительным коллапсом — подробности в нашем материале.

Темная энергия не статична: астрофизики пересмотрели срок существования Вселенной

Этот сценарий, известный как Большое сжатие (Big Crunch), предполагает, что вся материя и пространство-время в конце концов свернутся в экстремально плотное состояние, подобно предшествовавшему Большому взрыву.

Долгое время эта теория считалась маловероятной из-за выявленного ускоренного расширения Вселенной, однако современные измерения темной энергии вновь вернули ее в научную повестку дня.

Ключом к этому прогнозу стали данные, полученные с помощью инструментов Dark Energy Survey (DES) и спектроскопического инструмента DESI. Анализируя сотни миллионов галактик, астрофизики заметили, что темная энергия не является статической величиной.

Традиционная космологическая стала оказалась динамической силой, влияние которой изменяется с течением времени. Для пояснения этих колебаний исследователи применили модель аксионной темной энергии (aDE). Она сочетает в себе действие космологической константы и специфического аксионного поля — сверхлегкой формы пронизывающей космос темной материи.

Именно взаимодействие этих компонентов в будущем может привести к тому, что силы расталкивания ослабеют, а гравитационное сжатие возобладает.

Результаты компьютерного моделирования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, показывают, что “космический разворот” может произойти по меркам вселенной довольно скоро. Вместо вечного удаления галактик друг от друга мы можем стать свидетелями начала обратного пути к исходной точке.

Ученые подсчитали, что при соответствии этой гибридной модели реальным процессам, коллапс произойдет ровно через 33,3 миллиарда лет. Хотя эта цифра кажется астрономической, она лишь мгновенно по сравнению с предыдущими прогнозами о почти вечном существовании космоса.

Несмотря на сенсационность выводов, авторы исследования отмечают необходимость дальнейшей проверки. Гипотеза о нестабильности темной энергии зависит от многих переменных, нуждающихся в уточнении через новые потоки данных.

