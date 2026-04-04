Впервые в истории астронавтка улетела к Луне: что о ней известно

Более полувека путешествия на Луну оставались исключительно мужским клубом. С момента завершения миссии Аполлон-17 в 1972 году ни один человек не покидал низкую околоземную орбиту.

Однако уже этот символический рубеж преодолен. Астронавт Кристина Кох стала первой женщиной в истории, которая отправится к нашему природному спутнику.

Как отмечают в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института, этот полет знаменует долгожданные перемены в том, кто именно должен возглавлять будущие исследования Вселенной.

Кто такая Кристина Кох: чем она известна

Путь Кристины Кох к креслу специалиста миссии Орион — это классическая история современности, где детская мечта подкрепляется железной дисциплиной.

Свою научную базу она выстроила в Университете штата Северная Каролина, получив степени по электротехнике и физике. Но настоящий космический экзамен женщина сдала в Антарктиде.

Более трех лет она работала на самых отдаленных исследовательских станциях ледяного континента. Полная изоляция, жестокий холод и ограниченные запасы стали идеальной репетицией перед полетом на МКС.

Кох уже доказала, что умеет выживать в экстремальных условиях: она удерживает рекорд самого длительного непрерывного пребывания женщины в космосе (328 дней) и была участницей первого в истории чисто женского выхода в открытый космос в 2019 году вместе с Джессикой Меир.

Миссия Artemis II: экипаж новых перспектив

Полет продолжительностью 10 дней станет испытанием для систем жизнеобеспечения, навигации и связи корабля Орион. Вместе с Кристиной Кох к Луне отправятся Виктор Гловер (первый темнокожий астронавт в лунной миссии) и Джереми Хансен (первый канадец).

Во главе с капитаном Ридом Уайзменом этот экипаж предложит свежий взгляд на способность человека переосмыслить существование Земли, висящей в темноте космоса.

Мы живем в то время, когда каждый, у кого есть мечта, должен работать одинаково усердно, чтобы ее достичь, — делится Кристина.

Ее роль в полете критическая: она не просто пассажир, а инженер, который отвечает за работу сложных механизмов корабля в условиях глубокого космосу.

Читать по теме Космос у тебя дома: NASA будет транслировать свои экспедиции на Netflix NASA стремятся привлечь как можно больше людей к знакомству с космосом и открытиями науки.

Научный вызов: женский организм и радиация

Издание Смитсоновского института подчеркивает важность биологических исследований этой миссии. Кох будет регулярно собирать образцы собственных биоматериалов, чтобы ученые на Земле могли понять, как выход за пределы магнитного поля планеты влияет на ДНК и системы организма женщины.

До сих пор большинство данных NASA основывались на опыте мужчин. Теперь медицинские исследования Artemis II станут фундаментом для планирования будущих миссий на Марс.

Будущее участие женщин в космических полетах за пределами орбиты Земли будет зависеть от того, чему научит нас первая женщина-путешественница к Луне.

Как отмечают в Национальном музее авиации и космонавтики, женщины по всему миру с восторгом будут ждать момента, когда она поделится уникальным видом на освещенную солнцем Землю, поднимающуюся из-за серебристого шара Луны.

Сегодня мы видим, как космическое пространство становится все более открытым не только для профессиональных астронавтов, но и для гражданских энтузиастов. Пока Кристина Кох летит Луны, другие выдающиеся женщины уже испытали себя в условиях микрогравитации.

Ярким примером демократизации космоса стала новость о том, что всемирно известная певица Кэти Перри побывала в космосе.

