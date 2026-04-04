Вперше в історії астронавтка полетіла до Місяця: що про неї відомо

Понад пів століття подорожі до Місяця залишалися виключно чоловічим клубом. З моменту завершення місії Аполлон-17 у 1972 році жодна людина не покидала низьку навколоземну орбіту.

Проте вже цей символічний рубіж буде подолано. Астронавтка Крістіна Кох стала першою жінкою в історії, яка вирушить до нашого природного супутник.

Як зазначають у Національному музеї авіації та космонавтики Смітсонівського інституту, цей політ знаменує довгоочікувану зміну в тому, хто саме має очолювати майбутні дослідження Всесвіту.

Хто така Крістіна Коха: чим вона відома

Шлях Крістіни Кох до крісла спеціаліста місії Оріон — це класична історія сучасності, де дитяча мрія підкріплюється залізною дисципліною.

Свою наукову базу вона вибудувала в Університеті штату Північна Кароліна, здобувши ступені з електротехніки та фізики. Але справжній космічний іспит, жінка склала в Антарктиді.

Понад три роки вона працювала на найбільш віддалених дослідницьких станціях крижаного континенту. Повна ізоляція, жорстокий холод та обмежені запаси стали ідеальною репетицією перед польотом на МКС.

Кох уже довела, що вміє виживати в екстремальних умовах: вона утримує рекорд найдовшого безперервного перебування жінки в космосі (328 днів) і була учасницею першого в історії суто жіночого виходу у відкритий космос у 2019 році разом із Джессікою Меїр.

Місія Artemis II: екіпаж нових перспектив

Політ тривалістю 10 днів стане випробуванням для систем життєзабезпечення, навігації та зв’язку корабля Оріон. Разом із Крістіною Кох до Місяця вирушать Віктор Гловер (перший чорношкірий астронавт у місячній місії) та Джеремі Гансен (перший канадець).

На чолі з капітаном Рідом Вайзманом цей екіпаж запропонує свіжий погляд на здатність людини переосмислити існування Землі, що висить у темряві космосу.

Ми перебуваємо в той час, коли кожен, хто має мрію, має працювати однаково важко, щоб її досягти, — ділиться Крістіна.

Її роль у польоті критична: вона не просто пасажир, а інженер, який відповідає за роботу складних механізмів корабля в умовах глибокого космосу.

Науковий виклик: жіночий організм та радіація

Видання Смітсонівського інституту наголошує на важливості біологічних досліджень цієї місії. Кох регулярно збирає зразки власних біоматеріалів, щоб вчені на Землі могли зрозуміти, як вихід за межі магнітного поля планети впливає на ДНК та системи організму жінки.

Досі більшість даних NASA базувалися на досвіді чоловіків. Тепер медичні дослідження Artemis II стануть фундаментом для планування майбутніх місій на Марс.

Участь жінок у космічних польотах за межі орбіти Землі залежатиме від того, чому навчить нас перша жінка-мандрівниця до Місяця.

Як зазначають у Національному музеї авіації та космонавтики, жінки по всьому світу з захопленням чекають на момент, коли вона поділиться унікальним поглядом на освітлену сонцем Землю, що підніматиметься з-за сріблястої кулі Місяця.

Сьогодні ми бачимо, як космічний простір стає дедалі відкритішим не лише для професійних астронавтів, а й для цивільних ентузіастів. Поки Крістіна Кох летить на Місяць, інші видатні жінки вже випробували себе в умовах мікрогравітації.

Яскравим прикладом демократизації космосу стала новина про те, що всесвітньо відома співачка Кеті Перрі побувала у космосі.

