Космос у тебе вдома: NASA транслюватиме свої експедиції на Netflix

Фото Unsplash Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) тепер транслюватиме запуски ракет, виходи астронавтів у космос та інший контент на стримінговій платформі Netflix. NASA оголосила про свої останні плани щодо співпраці зі стрімінговим сервісом, щоб зробити космос ближчим до домівок всіх людей. Починаючи з цього літа, прямі трансляції NASA+ будуть доступні на Netflix. NASA співпрацюватиме з Netflix: деталі Тепер глядачі зможуть на власні очі побачити запуски ракет, виходи космонавтів у відкритий космос, репортажі про місії та захопливі краєвиди Землі з Міжнародної космічної станції. І це все на улюбленій платформі.Генеральна директорка NASA+ Ребекка Сірмонс зазначила, що Національний закон про аеронавтику та космос 1958 року закликає організацію поділитися історією дослідження космосу з якомога ширшою аудиторією. — Разом ми прагнемо золотого віку інновацій та досліджень, надихаючи нові покоління прямо з дивана або з телефону. Завдяки цьому партнерству робота NASA в галузі науки та досліджень стане ще доступнішою. Це дозволить агентству залучити якомога більше людей та надихнути глобальну аудиторію в сучасному медіаландшафті. Читати на тему Українські роботи у NASA: як найбільше космічне агентство ініціювало з нами співпрацю Успіх українських інженерів застосовуватимуть для дослідження космосу. Що про це відомо? Нині Netflix охоплює аудиторію у розмірі понад 700 мільйонів людей по всьому світу. Агенція сподівається налагодити зв’язок з якомога більшою кількістю людей через відео, аудіо, соціальні мережі та прямі трансляції. Мета — донести захоплення від відкриттів, винаходів та дослідження космосу агентства до людей, де б вони не знаходилися. Програма NASA+ залишається безкоштовною та без реклами. Доступ до неї можливий через додаток NASA та веб-сайт агентства. Додаткові деталі програми та розклад програм на Netflix оголосять перед запуском. Наукові відкриття вчених у космосі постійно тривають. Ми розповідали, що науковці знайшли суперпланету, на якій за певних умов можливе життя людини. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Космос Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter