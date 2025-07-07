Космос у тебе вдома: NASA транслюватиме свої експедиції на Netflix

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) тепер транслюватиме запуски ракет, виходи астронавтів у космос та інший контент на стримінговій платформі Netflix.

NASA оголосила про свої останні плани щодо співпраці зі стрімінговим сервісом, щоб зробити космос ближчим до домівок всіх людей. Починаючи з цього літа, прямі трансляції NASA+ будуть доступні на Netflix.

NASA співпрацюватиме з Netflix: деталі

Тепер глядачі зможуть на власні очі побачити запуски ракет, виходи космонавтів у відкритий космос, репортажі про місії та захопливі краєвиди Землі з Міжнародної космічної станції. І це все на улюбленій платформі.

Генеральна директорка NASA+ Ребекка Сірмонс зазначила, що Національний закон про аеронавтику та космос 1958 року закликає організацію поділитися історією дослідження космосу з якомога ширшою аудиторією.

— Разом ми прагнемо золотого віку інновацій та досліджень, надихаючи нові покоління прямо з дивана або з телефону.

Завдяки цьому партнерству робота NASA в галузі науки та досліджень стане ще доступнішою. Це дозволить агентству залучити якомога більше людей та надихнути глобальну аудиторію в сучасному медіаландшафті.

Нині Netflix охоплює аудиторію у розмірі понад 700 мільйонів людей по всьому світу. Агенція сподівається налагодити зв’язок з якомога більшою кількістю людей через відео, аудіо, соціальні мережі та прямі трансляції.

Мета — донести захоплення від відкриттів, винаходів та дослідження космосу агентства до людей, де б вони не знаходилися.

Програма NASA+ залишається безкоштовною та без реклами. Доступ до неї можливий через додаток NASA та веб-сайт агентства. Додаткові деталі програми та розклад програм на Netflix оголосять перед запуском.

Наукові відкриття вчених у космосі постійно тривають. Ми розповідали, що науковці знайшли суперпланету, на якій за певних умов можливе життя людини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.