Стиль життя Шоу-біз

Космос у тебе вдома: NASA транслюватиме свої експедиції на Netflix

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Липня 2025, 08:00
Космос у тебе вдома: NASA транслюватиме свої експедиції на Netflix
Фото Unsplash

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