Стиль жизни Шоу-биз

Космос у тебя дома: NASA будет транслировать свои экспедиции на Netflix

Ирина Танасийчук, журналист сайта 07 июля 2025, 08:00
Космос у тебя дома: NASA будет транслировать свои экспедиции на Netflix
Фото Unsplash

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