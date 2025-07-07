Космос у тебя дома: NASA будет транслировать свои экспедиции на Netflix

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) теперь будет транслировать запуски ракет, выходы астронавтов в космос и другой контент на стриминговой платформе Netflix.

NASA объявило о своих последних планах по сотрудничеству со стриминговым сервисом, чтобы сделать космос более близким к домам всех людей. Начиная с этого лета, прямые трансляции NASA+ будут доступны на Netflix.

NASA будет сотрудничать с Netflix: детали

Теперь зрители смогут воочию увидеть запуски ракет, выходы космонавтов в открытый космос, репортажи о миссиях и захватывающие виды Земли с Международной космической станции. И все это на любимой платформе.

Генеральный директор NASA+ Ребекка Сирмонс отметила, что Национальный закон об аэронавтике и космосе в 1958 году призывает организацию поделиться историей исследования космоса с более широкой аудиторией.

— Вместе мы стремимся к золотому возрасту инноваций и исследований, вдохновляя новые поколения прямо с дивана или с телефона.

Благодаря этому партнерству работа NASA в области науки и исследований станет еще более доступной. Это позволит агентству привлечь как можно больше людей и вдохновить глобальную аудиторию в современном медиаландшафте.

В настоящее время Netflix охватывает аудиторию в размере более 700 миллионов человек по всему миру. Агентство надеется наладить связь с наибольшим количеством людей через видео, аудио, социальные сети и прямые трансляции.

Цель — донести восхищение от открытий, изобретений и исследования космоса агентства до людей, где бы они ни находились.

Программа NASA+ остается бесплатной и без рекламы. Доступ к ней возможен через приложение NASA и веб-сайт агентства. Дополнительные сведения программы и расписание программ на Netflix объявят перед запуском.

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