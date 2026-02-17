Когда будет солнечное затмение в Украине в 2026: что увидим и чем оно впечатляющее

В 2026 году астрономы прогнозируют два солнечных затмения, и каждое по-своему особенное. Первым ожидается кольцевое, его можно будет наблюдать над Антарктидой и южной Африкой.

Второе будет полным — день на несколько минут превратится в ночь в Гренландии, Исландии и на севере Испании.

Когда именно ожидается солнечное затмение 2026 года и можно ли его наблюдать в Украине — разбираемся в материале.

Когда будет солнечное затмение в Украине

Первое солнечное затмение 2026 года будут наблюдать сегодня, 17 февраля 2026 года.

При нем Солнце не исчезнет полностью, а превратится в тонкое сияющее кольцо. Так происходит потому, что Луна лишь частично перекрывает диск Солнца.

Максимальная фаза кольцевого затмения наступит в 12:12 по универсальному времени (14:12 по киевскому времени), оно продлится около двух минут двадцати секунд в точке максимума над Антарктидой.

Лучше всего его будет видно в Антарктиде, южной Африке, Мадагаскаре и части Индийского океана. Так что жители городов вроде Кейптауна смогут увидеть, как Солнце превращается в яркое кольцо.

В Украине мы увидим только очень маленькую фазу. Это будет едва заметная частичная тень, которую могут наблюдать лишь жители южных регионов.

Фактически, следить за ним в Украине без специального оборудования невозможно, желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию NASA.

Когда будет следующее полное солнечное затмение в Украине 2026

Второе, полное солнечное затмение, ожидается 12 августа 2026 года, и его можно будет увидеть в Европе, особенно в Исландии, Гренландии и на севере Испании.

В это время день на несколько минут превратится в ночь, Солнечная корона и активные протуберанцы на краю диска станут видимыми.

В Украине можно будет наблюдать только его частичную фазу, примерно 30–40 % затмения Солнца. Западные и южные регионы увидят его немного лучше.

В целом явление будет значительно заметнее, чем февральское кольцевое.

Когда было последнее полное солнечное затмение, которое наблюдали в Украине

Полных затмений в XXI веке в Украине не наблюдали. Последний раз Солнце было частично закрыто 29 марта 2025 года.

Тогда Луна немного перекрыла диск Солнца, и это явление можно было увидеть почти по всей стране. Например, на Волыни оно достигало около 11 %. То есть лучше всего было заметно в западных и центральных регионах.

