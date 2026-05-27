В Украине, несмотря на войну, привлекли авиацию для спасения 8-месячного ребенка: детали операции

Национальная детская специализированная больница Охматдет совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Силами обороны Украины провели уникальную и сверхсложную операцию, подарившую второй шанс на жизнь восьмимесячному Роме из Волыни.

Малыш, являющийся пятым ребенком в семье, родился внешне здоровым, однако впоследствии его мать Ольга заметила выраженную желтуху глаз. Через четыре месяца состояние ребенка критически ухудшилось: мальчик стал вялым, бледным, перестал набирать вес и отказывался от еды — подробности в нашем материале.

Шанс на беззаботное детство: малыша выписали из Охматдета после пересадки печени

После срочной госпитализации в Киев специалисты Охматдета диагностировали у пациента атрезию желчных путей — тяжелый врожденный порок, полностью блокирующий отток желчи, разрушающий печень и без радикального вмешательства смертельный.

Консервативная терапия трансплантологов и анестезиологов временно сдерживала необратимые процессы, поэтому пересадка органа стала единственным способом спасения малыша.

Поскольку никто из родственников не подошел как живой донор, ребенка внесли в список ожиданий неродственной трансплантации. В апреле 2026 года после четырех месяцев на грани жизни и смерти появился совместимый посмертный донор.

Однако главным вызовом стало время: донорский орган находился в 400 километрах от столицы.

Генеральный директор НДСБ Охматдет Александр Урин подчеркнул, что в трансплантологии каждая минута вне тела повышает риск отторжения, поэтому он безотлагательно обратился в Управление организации медицинского обеспечения ГСЧС.

Несмотря на сложные безопасностные условия военного положения и необходимость многочисленных межведомственных согласований, спасатели и военные Сил обороны мгновенно организовали специальный воздушный коридор.

Совместная команда трансплантологов и пилотов ГСЧС доставила печень в Киев вертолетом всего за полтора часа.

Дополнительным хирургическим вызовом стало то, что донором был взрослый человек. Чтобы трансплантировать орган младенцу, печень пришлось анатомически уменьшать в лаборатории, что требовало дополнительного времени.

Для максимального ускорения процесса бригада под руководством профессора и врача-трансплантолога Олега Годика начала операцию по изъятию поврежденного органа ребенка еще до фактического прибытия вертолета с донорским материалом.

Сверхсложное хирургическое вмешательство длилось 14 часов подряд и завершилось полным успехом. Уже через месяц после трансплантации состояние маленького Ромы полностью стабилизировалось, кожа и глаза приобрели здоровый цвет, и врачи выписали его домой.

Фото: Охматдит.

