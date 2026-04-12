В Ивано-Франковске хирурги успешно прооперировали 95-летнюю пациентку с перитонитом

В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска медики совершили настоящий профессиональный подвиг, вернув к жизни 95-летнюю Марию Николаевну Кондрат.

Несмотря на сверхвысокие риски, связанные с почтенным возрастом, хирурги решились на безотлагательное вмешательство, спасшее женщину от неизбежной смерти.

Госпитализация Марии Николаевны состоялась 31 марта 2026 года после того, как она почувствовала сильную боль в правом боку. Врачи диагностировали острый холецистит и перитонит – критические состояния, требующие немедленной операции.

До обращения в ЦГКБ семья уже пыталась получить помощь в другом медицинском учреждении, однако там отказались от операции из-за экстремально высоких рисков для жизни пациентки, которой исполнилось 95 лет.

Однако франковские хирурги после проведения консилиума приняли решение действовать. По словам заведующего хирургическим отделением, заслуженного врача Украины Анатолия Богуша, объем желчного пузыря пациентки превышал 300 мл, что было критически много.

Хирургическое вмешательство оставалось единственным шансом спасти Марию Николаевну от неминуемой гибели и мучительных страданий.

Мария Кондрат родилась в 1931 году на Коломыйщине, и ее жизненный путь был полон испытаний. В возрасте 8 лет семью репрессировали и вывезли в Сибирь, где она провела семь лет.

Сама пациентка считает, что выжить и сохранить здоровье ей помог постоянный труд. До недавнего времени она самостоятельно возилась по хозяйству и работала на огороде. Именно эта жажда жизни и привычка не сидеть сложа руки помогли ее организму выдержать сложную операцию.

Благодаря мастерству хирургов операция прошла удачно. Сегодня Мария Николаевна уже делает первые шаги по больничному коридору и готовится к выписке. Женщина настроена оптимистично: она мечтает как можно быстрее вернуться домой к своей большой семье — дочери, внукам и правнукам, а также любимой работе на земле.

